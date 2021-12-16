Более 76% опрошенных белорусов поддерживают нынешние отношения Беларуси и России

Как дружественные и братские оценивают нынешние отношения Беларуси с Россией 41% опрошенных белорусов. Еще 35,5% расценивают их как нормальные и спокойные. Таковы результаты исследования «Беларусь: мнение о будущем», проведенного Аналитическим центром ЕсооМ и Институтом социологии НАН Беларуси. Презентация результатов этого исследования состоялась сегодня в Национальном пресс-центре.

Как отметил директор Аналитического центра ЕсооМ Сергей Мусиенко, в сумме эти цифры говорят о многом:

– Это высокая степень поддержки.

В ходе исследования, которое проводилось с 15 ноября по 4 декабря 2021 года, были опрошены 10 217 респондентов. Генеральная совокупность – экономически занятое население. Выборка многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием были охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.