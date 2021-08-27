Российский политолог о теракте в Кабуле: ИГИЛ – это следующая инкарнация международного терроризма с идеями радикального ислама

Об этом заявил российский политолог Сергей Михеев в эфире телеканала ОНТ.
Фото: miheev-politolog.ru
– Байден сказал, что они [американские войска] уходят из Афганистана потому, что выполнили основную миссию – разгромили "Аль-Каиду" (террористическая организация. – Прим. ред.) –и справились с международным терроризмом. Но ИГИЛ (взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле 26 августа. – Прим. ред.) – это прямой наследник "Аль-Каиды" и следующая инкарнация международного терроризма с идеями радикального ислама. "Талибан" ограничивается территорией Афганистана, – рассуждает Михеев.
Политолог подчеркнул, что боевики ИГ произвели мощнейшие теракты в аэропорту. Там погибли люди, среди которых были и афганцы, и американцы.
– Это еще один щелчок по носу Байдену и американцам. Вы говорили, что справились с проблемой, а проблема никуда не делась, она здесь, – заключил Сергей Михеев.