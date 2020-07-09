Российский космонавт побывал на борту пристыкованного к МКС корабля Crew Dragon

Четверо из пяти участников находящейся на МКС 63-й экспедиции, сегодня побывали на борту пристыкованного к станции американского космического корабля Crew Dragon. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.





Российский космонавт и три американских астронавта (Даглас Хёрли, Роберт Бенкен и Крис Кэссидипровели) провели на борту произведенного SpaceX корабля один час. Они «оценили комфорт на борту пристыкованного корабля Crew Dragon», проверили условия нахождения на корабле четырех человек, передает ТАСС. Все это сделано в преддверии миссии Crew-1 по замене экипажа МКС, которая должна состояться в текущем году.

Еще один российский космонавт Иван Вагнер во время проверки возможностей пристыкованного корабля оставался на МКС.





Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon была отправлена с космодрома на мысе Канаверал 30 мая. Запуск стал первым за девять лет пилотируемым полетом на американском космическом корабле.

ФОТО: spacex





