Российский эксперт: неизвестно, что хуже — урон от вируса или урон, который последует от разрушенной экономики

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По его словам, сейчас в мире идет своеобразный эксперимент — работают две системы борьбы с COVID-19. Одна, условно говоря, китайская, к которой ближе Россия и ряд других стран, а вторая шведская, или англосаксонская. Китайская система подразумевает, что люди должны максимально ограничить взаимодействие друг с другом и полностью подчиниться определенным правилам, забыв не только про личные интересы, но и про экономику.
Шведская модель, в каком-то смысле англосаксонская, говорит: пусть идет как идет, переболеем, ничего не будем глушить. Экономика как работала, так и работает.
— И еще неизвестно, что хуже: урон, собственно, от вируса или урон, который обязательно последует от разрушенной экономики. Проводятся два эксперимента. Посмотрим, чем все это закончится. Смотреть недолго. Недели через три будет ясно, что же там у шведов получилось, — обратил внимание Николай Дурманов.
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