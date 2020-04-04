Российский эксперт: неизвестно, что хуже — урон от вируса или урон, который последует от разрушенной экономики

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rusplt.ru

По его словам, сейчас в мире идет своеобразный эксперимент — работают две системы борьбы с COVID-19. Одна, условно говоря, китайская, к которой ближе Россия и ряд других стран, а вторая шведская, или англосаксонская. Китайская система подразумевает, что люди должны максимально ограничить взаимодействие друг с другом и полностью подчиниться определенным правилам, забыв не только про личные интересы, но и про экономику.Шведская модель, в каком-то смысле англосаксонская, говорит: пусть идет как идет, переболеем, ничего не будем глушить. Экономика как работала, так и работает., — обратил внимание Николай Дурманов.