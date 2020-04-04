Российский медик сделал прогноз относительно того, когда COVID-19 пойдет на спад

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— Коронавирус не любит теплый сезон, — обратил внимание эксперт. — Совсем скоро потеплеет — через две-три недели. И на поверхностях этот вирус будет храниться уже не очень долго. Это значит, что один из каналов инфицирования — через дверные ручки, через поручни эскалаторов, через кнопки лифтов — будет уже не таким важным. Остается прямая передача между людьми. Смотрите: мы увеличим социальное дистанцирование — люди отходят друг от друга на те пресловутые два метра. И мы ждем сезона, когда передача инфекции через промежуточное звено тоже будет ослаблена. По моему мнению, в начале — середине мая мы увидим улучшение. Другое дело, что для этого нужно постараться. Потому что есть теплые страны, где очень даже болеют коронавирусом по причине того, что там люди не очень дисциплинированные.
Кроме того, Николай Дурманов допустил, что со временем коронавирус нового типа окажется среди давно известных медицине сезонных инфекций, станет чем-то вроде гриппа. «Ну смотрите: для гриппа мы каждый год делаем по три, по четыре новые вакцины. Потому что вирус мутирует. Этот вирус, к счастью, мутирует не очень сильно, но можно предположить, что он теперь надолго в нашей цивилизации. И, наверное, каждый год будут производиться вакцины. И в скором времени эта драматическая аура вокруг коронавируса утихнет, мы будем воспринимать его как еще один грипп», — резюмировал эксперт.
Российский эксперт: неизвестно, что хуже — урон от вируса или урон, который последует от разрушенной экономики