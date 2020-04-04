Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+8 oC
USD: 2.58
EUR: 2.79
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Российский медик сделал прогноз относительно того, когда COVID-19 пойдет на спад

Российский медик сделал прогноз относительно того, когда COVID-19 пойдет на спад

Российский медик, специалист в области биотехнологий и генной инженерии Николай Дурманов в интервью «Русской Планете» сделал прогноз относительно того, когда COVID-19 пойдет на спад. По его мнению, этого можно ожидать буквально через две-три недели, когда установится теплая погода.

Скриншот видео rusplt.ru

— Коронавирус не любит теплый сезон, — обратил внимание эксперт. — Совсем скоро потеплеет — через две-три недели. И на поверхностях этот вирус будет храниться уже не очень долго. Это значит, что один из каналов инфицирования — через дверные ручки, через поручни эскалаторов, через кнопки лифтов — будет уже не таким важным. Остается прямая передача между людьми. Смотрите: мы увеличим социальное дистанцирование — люди отходят друг от друга на те пресловутые два метра. И мы ждем сезона, когда передача инфекции через промежуточное звено тоже будет ослаблена. По моему мнению, в начале — середине мая мы увидим улучшение. Другое дело, что для этого нужно постараться. Потому что есть теплые страны, где очень даже болеют коронавирусом по причине того, что там люди не очень дисциплинированные.

Кроме того, Николай Дурманов допустил, что со временем коронавирус нового типа окажется среди давно известных медицине сезонных инфекций, станет чем-то вроде гриппа. «Ну смотрите: для гриппа мы каждый год делаем по три, по четыре новые вакцины. Потому что вирус мутирует. Этот вирус, к счастью, мутирует не очень сильно, но можно предположить, что он теперь надолго в нашей цивилизации. И, наверное, каждый год будут производиться вакцины. И в скором времени эта драматическая аура вокруг коронавируса утихнет, мы будем воспринимать его как еще один грипп», — резюмировал эксперт.
Российский эксперт: неизвестно, что хуже — урон от вируса или урон, который последует от разрушенной экономики
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
КГК откроет «горячую линию» по вопросам наличия товаров в магазинах и роста цен
Могилевские медики показали реанимационное отделение инфекционной больницы
Обелиски великого подвига: мемориал детям, расстрелянным фашистами в лесу у Домачево
В Житковичах осудили браконьеров за крупный незаконный улов
Фотофакт. Как сегодня выглядит стадион «Витебска», откуда перенесли матч чемпионата Беларуси
Хоккейная команда Президента победила в первом матче финальной серии любительского турнира
Стало известно, когда продолжится реставрация мозаики на домах в столичном микрорайоне Восток
Каких мер профилактики в борьбе с сезонными болезнями придерживаются в глубинке
Воронюк: консолидация общества и гражданская солидарность помогут белорусам преодолеть все трудности
Милиция Гомельщины задержала лжеспецназовцев, совершивших дерзкое ограбление в Мозыре
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Энцефалопатия тоже бывает заразна…
Во Франции мужчина с ножом устроил резню: погибли два человека
В Витебской области за сутки новых случаев COVID-19 не зафиксировано
Бясконца чароўная... Аўтарскi праект Уладзiмiра Цвiркi. Крынічкі
Диппредставительства Беларуси присоединились к траурной акции в Китае
У каждой теплицы свои нюансы, влияющие на урожай
В поисках утраченного. Репихово и Кривошин на старинных фотографиях и открытках
Из-за взрыва обрушился целый подъезд пятиэтажки в России
Семейная пара историков пишет книги для школьников о белорусских героях
Глава Мингорисполкома провел "прямую линию": около 80% звонков касались вопросов ЖКХ
Хлестов в маске и уборщицы-дезинфекторы. Театр эстрады показал премьеру шоу «Рассмеши любого»
мнение
Василий ГЕДРОЙЦ
По рукам за липу с бюджетом
Авторы
СКАНИРУЙТЕ