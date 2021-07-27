Российские гимнастки впервые в истории взяли золото в командном многоборье

Олимпийскими чемпионками «Токио-2020» стали гимнастки Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. До этого победу в женском командном многоборье на Играх россиянки взяли в 1992-м, но тогда Светлана Богинская, Оксана Чусовитина, Розалия Галиева, Елена Груднева, Татьяна Гуцу и Татьяна Лысенко выступали в составе объединенной команды под олимпийским флагом.Спортсменки продолжили красивый старт своих соотечественников: вчера стало известно, что сборная России по спортивной гимнастике в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного стала победителем Олимпийских игр в командном многоборье. Атлеты набрали 262,500 балла и с минимальным отрывом обошли японскую команду, получившую 262,397 балла. На третьем месте расположились китайские гимнасты.Олимпиада в Токио завершится 8 августа.