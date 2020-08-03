Российские автозаводы в 2020 году будут загружены примерно на 40%

Загрузка российских автозаводов по итогам текущего года составит 40–44% по сравнению с более чем 50% в прошлом. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.





"В прошлом году было произведено 1,7 млн автомобилей, в этом, конечно, будет меньше", – отметил министр. При этом мощности российских автозаводов рассчитаны на выпуск 3 млн автомобилей в год.

Меры господдержки автопрома будут продлены и на следующий год, но в меньших объемах, рассказал министр. Планируется сохранить программы льготного автокредитования, автолизинга, перевода автомобилей на газ, "Доступную аренду", передает ТАСС.

По словам министра, выделенные на этот год 45 млрд российских рублей (около 613 млн долларов) на стимулирование спроса позволят поддержать продажи более 200 тысяч автомобилей.

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