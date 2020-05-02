Российская актриса Васильева подтвердила, что заразилась коронавирусом

Сейчас решается вопрос о ее госпитализации, сообщает ТАСС.

Народная артистка России Татьяна Васильева, сыгравшая одну из главных ролей в фильмах "Здравствуйте, я ваша тетя" и "Самая обаятельная и привлекательная" подтвердила, что заразилась коронавирусной инфекцией.

- Да, (выявлен коронавирус), - отметила актриса, отвечая на соответствующий вопрос.

И добавила, что пока не принято решение, будет ли она лечиться на дому или ее госпитализируют.

Накануне СМИ сообщали, что Васильева вызвала скорую помощь в связи с высокой температурой и кашлем.