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  2. Российская актриса Васильева подтвердила, что заразилась коронавирусом

Российская актриса Васильева подтвердила, что заразилась коронавирусом

Сейчас решается вопрос о ее госпитализации, сообщает ТАСС.

Народная артистка России Татьяна Васильева, сыгравшая одну из главных ролей в фильмах "Здравствуйте, я ваша тетя" и "Самая обаятельная и привлекательная" подтвердила, что заразилась коронавирусной инфекцией.

- Да, (выявлен коронавирус), - отметила актриса, отвечая на соответствующий вопрос.

И добавила, что пока не принято решение, будет ли она лечиться на дому или ее госпитализируют.

Накануне СМИ сообщали, что Васильева вызвала скорую помощь в связи с высокой температурой и кашлем.

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