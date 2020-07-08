Россия и Китай наложили вето на резолюцию СБ ООН о трансграничной помощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции, подготовленный Германией и Бельгией, в котором предлагалось оставить открытыми для ООН два пропускных пункта. В связи с удаленным режимом работы ООН голосование проходило путем письменного информирования председателя Совета Безопасности. 13 членов совета проголосовали "за", Россия и Китай – против.





Россия считает необходимым постепенно сворачивать механизм помощи Сирии и предлагает сохранить поставки только через один контрольно-пропускной пункт на границе с Турцией, заявил по итогам голосования представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС. По его словам, Россия представит свой проект резолюции.

В Москве считают, что гуманитарная помощь должна согласовываться с Дамаском, там против, чтобы такая помощь поступала через неподконтрольные властям КПП.

Гуманитарная операция ООН в Сирии началась в июле 2014 года. В январе этого года срок действия соответствующей резолюции был продлен на полгода, но число пунктов пропуска сократилось с четырех до двух на границе с Турцией.