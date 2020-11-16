Россельхознадзор снимает запрет на поставки груш из Гродненской области

Запрет был введен с 21 октября по причине экспорта на территорию России фруктов польского происхождения, которые выдавались за белорусскую продукцию, произведенную КФХ Нюнько Р. А., – рассказали в Россельхознадзоре.Вместе с тем участники переговоров обсудили, как важно наладить взаимодействие между научными институтами двух стран по лабораторным испытаниям растительной продукции. Переговоры ученых состоятся на текущей неделе.