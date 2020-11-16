Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ снимает ограничения на поставки груш из Гродненской области. Данное решение было принято по итогам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с начальником главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Николаем Лешиком и директором Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси Александром Пискуном в формате видеоконференции. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.
Запрет был введен с 21 октября по причине экспорта на территорию России фруктов польского происхождения, которые выдавались за белорусскую продукцию, произведенную КФХ Нюнько Р. А.
– В ходе переговоров на основании проведенного расследования было принято решение снять ограничения на поставки груш из Гродненской области, оставив в силе запрет на ввоз этих фруктов предприятием-нарушителем, – рассказали в Россельхознадзоре.
Вместе с тем участники переговоров обсудили, как важно наладить взаимодействие между научными институтами двух стран по лабораторным испытаниям растительной продукции. Переговоры ученых состоятся на текущей неделе.
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Россельхознадзор снимает запрет на поставки груш из Гродненской области
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Фото: Артур ПРУПАС