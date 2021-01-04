Роналду обошел Пеле по количеству голов и теперь находится всего в одном забитом мяче от повторения абсолютного рекорда

В игре против «Удинезе» Криштиану Роналду отметился голами на 31-й и 70-й минутах. Кроме него, авторами забитых мячей в составе туринского гранда стали Федерико Кьеза (49) и Пауло Дибала (90+3). А в составе команды из Удине гол престижа на свой счет записал Марвин Зегелар (90).Остальные матчи тура, сыгранные 3 января, завершились так: «Интер» – «Кротоне» – 6:2, «Фиорентина» – «Болонья» – 0:0, «Специя» – «Верона» – 0:1, «Рома» – «Сампдория» – 1:0, «Парма» – «Торино» – 0:3, «Кальяри» – «Наполи» – 1:4, «Дженоа» – «Лацио» – 1:1, «Аталанта» – «Сассуоло» – 5:1, «Беневенто» – «Милан» – 0:2.Из этих результатов выделим очередную победу «Милана», который продлил свою фантастическую серию без поражений в чемпионате Италии до 27 встреч (20 побед, 7 ничьих). Миланский клуб не проигрывает в национальном первенстве с 8 марта прошлого года и является единственным представителем топ-5 европейских футбольных лиг, который не потерпел ни одного поражения после окончания карантина из-за пандемии COVID-19.Именно «Милан», имеющий на своем счету 37 очков, и возглавляет турнирную таблицу. Вслед за ним в группе лидеров идут «Интер» (36 баллов), «Рома» (30), «Наполи» (28), «Ювентус» (27), «Сассуоло» (26) и «Аталанта» (25).В списке бомбардиров после матчей очередного тура единоличное лидерство захватил Криштиану Роналду, отличившийся в этом чемпионате 14 раз. На два забитых мяча меньше у Ромелу Лукаку из миланского «Интера».