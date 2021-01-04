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Роналду обошел Пеле по количеству голов и теперь находится всего в одном забитом мяче от повторения абсолютного рекорда

Оформив голевой дубль в матче 15-го тура Серии А против «Удинезе» (4:1), форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду обогнал легендарного бразильского нападающего Пеле по количеству голов в официальных играх. На счету португальца стало 758 взятий ворот в 1032 встречах за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус», а также за национальную сборную своей страны. Пеле в 812 официальных матчах забил 757 голов. А абсолютный рекорд по этому показателю принадлежит чеху Йозефу Бицану, который в период с 1931 по 1955 год отличился 759 раз.


В игре против «Удинезе» Криштиану Роналду отметился голами на 31-й и 70-й минутах. Кроме него, авторами забитых мячей в составе туринского гранда стали Федерико Кьеза (49) и Пауло Дибала (90+3). А в составе команды из Удине гол престижа на свой счет записал Марвин Зегелар (90).

Остальные матчи тура, сыгранные 3 января, завершились так: «Интер» – «Кротоне» – 6:2, «Фиорентина» – «Болонья» – 0:0, «Специя» – «Верона» – 0:1, «Рома» – «Сампдория» – 1:0, «Парма» – «Торино» – 0:3, «Кальяри» – «Наполи» – 1:4, «Дженоа» – «Лацио» – 1:1, «Аталанта» – «Сассуоло» – 5:1, «Беневенто» – «Милан» – 0:2.



Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб

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Из этих результатов выделим очередную победу «Милана», который продлил свою фантастическую серию без поражений в чемпионате Италии до 27 встреч (20 побед, 7 ничьих). Миланский клуб не проигрывает в национальном первенстве с 8 марта прошлого года и является единственным представителем топ-5 европейских футбольных лиг, который не потерпел ни одного поражения после окончания карантина из-за пандемии COVID-19.

Именно «Милан», имеющий на своем счету 37 очков, и возглавляет турнирную таблицу. Вслед за ним в группе лидеров идут «Интер» (36 баллов), «Рома» (30), «Наполи» (28), «Ювентус» (27), «Сассуоло» (26) и «Аталанта» (25).

В списке бомбардиров после матчей очередного тура единоличное лидерство захватил Криштиану Роналду, отличившийся в этом чемпионате 14 раз. На два забитых мяча меньше у Ромелу Лукаку из миланского «Интера».
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Фото: РЕЙТЕР
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