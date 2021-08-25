Роль и значимость Дня народного единства обсудят эксперты и аналитики за большим круглым столом в Совете Республики

Белорусская общественность демонстрирует уверенную поддержку установления Дня народного единства, который мы отметим 17 сентября. Об этом, отвечая на вопрос журналиста sb.by, сообщил сегодня председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

Сенатор рассказал, что в Совет Республики поступает немало предложений и благодарностей от граждан со словами поддержки государственного курса Беларуси и ее лидера:

– Люди высказываются за стабильность, спокойствие, нормальное функционирование экономики. Высказывают поддержку настойчивым и эффективным действиям белорусского государства по борьбе с пандемией. А также вопросам сохранения нашей исторической памяти. Вчера в рамках дня информирования я встречался с коллективом Белорусского Дома печати, причем использовал при этом не традиционный формат – сбор в актовом зале, – а вел разговор непосредственно на рабочих местах, что было логично как с точки зрения соблюдения эпидемиологических мер, так и для неотвлечения людей от работы. Так вот, разговаривая с одним молодым человеком по поводу Дня народного единства и тезисов о национальном единстве, подробно озвученных и раскрытых Главой государства в ходе недавнего "Большого разговора с Президентом", я увидел, что даже среди молодых людей наблюдается четкое понимание: без единства и сплоченности нации мы не сумеем противостоять существующим вызовам и угрозам. Доказательство тому, что бывает в противном случае, – ситуация в балтийских странах, в Украине, в Афганистане…

Сенатор сообщил, что активно готовится ко Дню народного единства и верхняя палата белорусского Парламента:

– В Совете Республики мы собираемся провести очень серьезный большой круглый стол, посвященный этой теме. И обсудить на нем как историческую значимость этого события – воссоединения наших земель в 1939 году, – так и перекинуть мостик к современности и проанализировать, как история влияет на развитие и становление нашего государства.

Дату проведения этого мероприятия наш портал сообщит позднее. И обязательно познакомит своих читателей с результатами дискуссии.

osipov@sb.by