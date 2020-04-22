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Резидент «Великого камня» передал в Национальный аэропорт робота для измерения температуры

Резидент индустриального парка «Великий камень» ООО «Международная технологическая компания «Интеллектуальное оборудование» безвозмездно передал в Национальный аэропорт Минск робота для дистанционного измерения температуры. Акция состоялась при участии и помощи посольства КНР в Беларуси и китайско-белорусского индустриального парка.

    

«Интеллектуальное оборудование» — китайская компания, работающая в области искусственного интеллекта. Предприятие ведет разработки в Беларуси и КНР. Аналогичный переданному роботу IIM Ego применялся в Китае в период распространения эпидемии коронавируса. Аппарат передается аэропорту вместе с гарантией услуг по установке и дальнейшему техническому обслуживанию. Робот способен в режиме реального времени определить температуру человека и идентифицировать личность. Информация о замере температуры передается и хранится в облаке. Также от СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» аэропорту передаются видеоэкраны для отображения замеров.

Заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк выразил слова благодарности китайским друзьям:

— Китайская сторона в очередной раз показала свое добрососедское отношение и действительно помогает нам в борьбе с коронавирусом. Данный аппарат измеряет температуру тела человека в режиме реального времени, что очень поможет нашему аэропорту.

В свою очередь советник посольства КНР в Беларуси Ло Чжаньхой отметил, что Китай очень хорошо помнит, как в первые дни возникновения проблемы с коронавирусом белорусский народ оказал КНР очень своевременную помощь:

— В эти дни между и Китаем и Беларусью проходит тесное сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Китай в духе сотрудничества тоже передает вам помощь. Это показывает высокий уровень нашей дружбы. Уверен, что совместно мы справимся с этой проблемой.



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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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