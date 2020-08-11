Режиссер "Холопа" хочет снять комедию с Буруновым и Харламовым

Картина расскажет о чиновнике, который готов отдать все, чтобы пойти на повышение, сообщает РИА Новости.

Режиссер Клим Шипенко, создавший "Холопа", планирует снять комедию "ОКнутый" с Сергеем Буруновым и Гариком Харламовым в главных ролях.

– Обычный чиновник Лопатин (Бурунов) все готов отдать, чтобы пойти на повышение. И вот до заветного места остается один шаг: ему всего лишь нужно сыграть в хоккей с президентом. Но чиновник никогда не играл в хоккей, и он экстренно нанимает тренера (Харламова). На тренировке Лопатин сильно ударяется головой о лед, и все люди для него становятся на одно лицо – лицо тренера, – рассказали представители компании "ВБД Груп" на питчинге фильма.

К производству ленты планируют приступить в марте-апреле 2021 года.