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  2. Режиссер фильма "Чудо-женщина 1984" рассказала, почему перенесли премьеру

Режиссер фильма "Чудо-женщина 1984" рассказала, почему перенесли премьеру

Студия Warner Bros решила не выпускать продолжение картины о Чудо-женщине из-за COVID-19, передает РИА Новости.

— Мы сняли "Чудо-женщину: 1984" для большого экрана, и я верю в силу кинематографа. В этот ужасный период, когда владельцы кинотеатров, как и многие другие, переживают тяжелые времена, мы рады перенести премьеру нашего фильма на 14 августа 2020 года, — отметила Дженкинс в своем Twitter.

Первоначально премьера супергеройского фильма, основанного на комиксах издательства DC, должна была состояться 5 июня. Главную роль в картине сыграла израильская актриса и модель Галь Гадот.

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Фото: Рейтер
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