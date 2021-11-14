Рейтинг Байдена снизился до минимального показателя с момента инаугурации

Мистер Джо Байден вновь отличился в эту субботу. Комментируя ситуацию с беженцами на границе Беларуси и ЕС, американский президент заявил:Раньше надо было беспокоиться главе Белого дома. Байдену не мешало бы вспомнить, кто на самом деле виноват в возникновении подобных кризисов? Кто военными вторжениями разрушил Ирак, Сирию, Ливию, Афганистан? Кто дал оружие в руки курдам? Кто научил их воевать? Так чего теперь голосить на весь мир и сваливать все с больной головы на здоровую.Да и, господин президент, вы вновь «кинули» своих сторонников. Вопрос, почему американцы не спасают своих союзников курдов, отнюдь не риторический. Для американской политики – это норма. И глядя на результаты опроса, можно сделать логичный вывод, что простые американцы все больше начинают это понимать.