Республиканская туристическая выставка в формате open air пройдет в Браславском районе

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Об этом рассказала заведующая сектором спорта и туризма райисполкома Ирина Умпирович.На участие в туристической выставке в Браславском районе подали заявку 45 ведущих туроператоров нашей страны. Все они встретятся в озерном краю, обменяются опытом друг с другом и обсудят новые формы работы.– уточнила Ирина Умпирович.Хозяева мероприятия расскажут, как в районе развиваются туристические направления: природный, спортивный, культурно-познавательный, оздоровительный, семейный, водный, развлекательный туризм. Гостей также познакомят с историей одного из самых ярких мероприятий и брендов региона – музыкального фестиваля Viva Braslav.Во время выставки белорусские туроператоры представят свои туристические продукты, поделятся наработками по продвижению и развитию внутреннего туризма – направления, которое станет одним из лидирующих как в Витебской области, так и в стране.