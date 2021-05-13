Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Республиканская туристическая выставка в формате open air пройдет в Браславском районе

Республиканская туристическая выставка в формате open air пройдет в Браславском районе

Туристическая выставка "Браслав – центр устойчивого туризма" пройдет 14–15 мая в формате open air в Браславском районе – соберутся туроператоры со всей республики, сообщает БЕЛТА.

Архивное фото

Об этом рассказала заведующая сектором спорта и туризма райисполкома Ирина Умпирович. 

На участие в туристической выставке в Браславском районе подали заявку 45 ведущих туроператоров нашей страны. Все они встретятся в озерном краю, обменяются опытом друг с другом и обсудят новые формы работы. 

– Гости смогут посетить туристические объекты Браславского района. Это агроэкоусадьбы, кафе, парусная школа BraslaWave, Национальный парк "Браславские озера". Также коллеги со всей Беларуси побывают на смотровой площадке горы Маяк и смогут полюбоваться природными красотами практически с высоты птичьего полета. Местные предприниматели, задействованные в сфере туризма, организуют и ознакомительные экскурсии, и презентации с дегустацией, представляя особенности региональной кухни. В меню своеобразного гастротура есть натуральные деревенские "прысмакі", браславская уха, которыми можно будет угоститься на свежем воздухе. Всего в выставке планируется участие около 200 человек, – уточнила Ирина Умпирович.

Хозяева мероприятия расскажут, как в районе развиваются туристические направления: природный, спортивный, культурно-познавательный, оздоровительный, семейный, водный, развлекательный туризм. Гостей также познакомят с историей одного из самых ярких мероприятий и брендов региона – музыкального фестиваля Viva Braslav.

Во время выставки белорусские туроператоры представят свои туристические продукты, поделятся наработками по продвижению и развитию внутреннего туризма – направления, которое станет одним из лидирующих как в Витебской области, так и в стране. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
Версия для печати
Новости и статьи
В Молодежном театре эстрады 23 мая пройдет пройдет фестиваль хореографического искусства «DANCE EVOLUTION» - 2021
Результаты исследования популяционного иммунитета к COVID-19 помогут определиться с дальнейшей тактикой борьбы с вирусом
Эти два знака зодиака подставят вас без зазрения совести
Гигин: любой человек, который поднимает бчб-флаг, предает память наших дедов, прадедов
Прямая линия по кибербезопасности пройдет в понедельник
В Конституционной комиссии обсудили будущий статус Всебелорусского народного собрания
В России выявили более 9400 новых случаев коронавируса за сутки
Греция открывает границы для вакцинированных "Спутником V" туристов
Конституционная комиссия не поддержала предложение закрепить в Конституции смешанную или пропорциональную избирательную систему
Мясные лавки, точки с сырами и зеленью, прилавки с травяными сборами и домашним вареньем. Чем интересовался Президент на экорынке в Валерьяново
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Где же вы теперь
СМИ: Трамп возобновит проведение митингов для своих сторонников летом
Энергия ветра: на Минщине расширяется зеленая сеть ветроустановок
В Бобруйске проходит второй день фестиваля в поддержку семьи, материнства и детства «Счастье в детях»
Конституционная комиссия предлагает запретить совмещение должностей депутата и члена Правительства
Информация о гибели уроженки Беларуси в Израиле уточняется – представитель посольства
Более 80 столичных пар зарегистрируют брак в Международный день семьи
Прогноз погоды на 15 мая: кратковременные дожди и от +7 °С до +22 °С
Приговор военнослужащему Ураду: виновен в измене государству
ТД «Валерьяново» хочет купить Олексин. Президент: уверен, он сделает более ответственно, потому что вкладывает свои деньги
Гигин – о новой Конституции: нужно предопределить стабильность нашего общества
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Гроздья душистые
Конституционная комиссия предлагает ограничить законотворческие полномочия Президента
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Индонезии
В Конституции может появиться положение о принесении депутатами и сенаторами присяги на верность народу
Порядка 800 новобранцев Минщины пополнят ряды Вооруженных Сил в весенний призыв
Картину Пикассо продали на аукционе Christie's за $ 103 млн
В Минске начался судебный процесс по обвинению студентов вузов в организации незаконных массовых мероприятий
«Белпочта» ко Дню семьи доставит открытки бесплатно
Гигин: с подавляющим большинством стран мира у Беларуси вполне нормальные отношения
Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей
Более тысячи добровольцев уже поучаствовали в проекте по изучению популяционного иммунитета к коронавирусу
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Отложите яйца
Лукашенко потребовал навести порядок на всех рынках и проверить их на предмет посредничества
Лукашенко: безопасность продуктов питания должна быть непререкаемой
Министр архитектуры и строительства 15 мая проведет прямую телефонную линию
Число погибших из-за атак Израиля достигло 115 человек
Лукашенко посетил торговый дом «Валерьяново» в Минском районе
Гигин: тема Победы как краеугольная идея нашей государственности должна быть заложена в Конституции
Две легковушки столкнулись в Минске на перекрестке улиц Долгобродской и Уральской
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 24 миллиона
Стала известна дата выхода специального эпизода сериала «Друзья»
В Мексике почти 220 тыс. человек умерли вследствие COVID-19
мнение
Алексей АВДОНИН
Высокий кредит доверия
Самыми популярными были поезда из Минска в Брест и Витебск: БЖД подвела итоги майских выходных
«Монако» вслед за ПСЖ вышел в финал футбольного Кубка Франции
Врач-эпидемиолог — о платной вакцинации, самоизоляции и сертификатах
Авторы
СКАНИРУЙТЕ