Туристическая выставка "Браслав – центр устойчивого туризма" пройдет 14–15 мая в формате open air в Браславском районе – соберутся туроператоры со всей республики, сообщает БЕЛТА.
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Об этом рассказала заведующая сектором спорта и туризма райисполкома Ирина Умпирович.
На участие в туристической выставке в Браславском районе подали заявку 45 ведущих туроператоров нашей страны. Все они встретятся в озерном краю, обменяются опытом друг с другом и обсудят новые формы работы.
– Гости смогут посетить туристические объекты Браславского района. Это агроэкоусадьбы, кафе, парусная школа BraslaWave, Национальный парк "Браславские озера". Также коллеги со всей Беларуси побывают на смотровой площадке горы Маяк и смогут полюбоваться природными красотами практически с высоты птичьего полета. Местные предприниматели, задействованные в сфере туризма, организуют и ознакомительные экскурсии, и презентации с дегустацией, представляя особенности региональной кухни. В меню своеобразного гастротура есть натуральные деревенские "прысмакі", браславская уха, которыми можно будет угоститься на свежем воздухе. Всего в выставке планируется участие около 200 человек, – уточнила Ирина Умпирович.
Хозяева мероприятия расскажут, как в районе развиваются туристические направления: природный, спортивный, культурно-познавательный, оздоровительный, семейный, водный, развлекательный туризм. Гостей также познакомят с историей одного из самых ярких мероприятий и брендов региона – музыкального фестиваля Viva Braslav.
Во время выставки белорусские туроператоры представят свои туристические продукты, поделятся наработками по продвижению и развитию внутреннего туризма – направления, которое станет одним из лидирующих как в Витебской области, так и в стране.
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Республиканская туристическая выставка в формате open air пройдет в Браславском районе
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