Белорусский государственный университет готовится к празднованию столетия уже около трех лет. Об этом журналистам рассказал ректор БГУ Андрей Король. Первые занятия в главном вузе страны прошли 30 октября 1921 года. Празднование столетия БГУ решением ЮНЕСКО включено в Календарь памятных дат на 2020–2021 годы.
– Подготовка включает огромный перечень самых разноплановых мероприятий. Многие из них связаны с обновлением материально-технической базы и инфраструктуры, изданием книг. Планируются мероприятия на городском уровне – организация лазерного шоу. Оргкомитет раз в месяц рассматривает и корректирует накопившиеся вопросы, – проинформировал ректор.
Андрей Король выразил надежду, что юбилей БГУ станет праздником для всей системы высшего образования Беларуси. По словам ректора, около 180 тысяч выпускников вуза работают в стране и во всем мире.
Фото: архив БЕЛТА
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Ректор БГУ рассказал о подготовке к празднованию столетнего юбилея
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