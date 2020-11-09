Рекордсменами по осенней высадке деревьев на Могилевщине стали областной центр и Быховский район

В Могилевской области назвали районы, где в ноябре было высажено наибольшее количество деревьев и кустарников.
– По инициативе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды с 2 октября по 2 ноября текущего года в Беларуси прошел месячник по осенней посадке деревьев и кустарников, – говорится в сообщении на сайте Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. – По результатам проведенной акции в Могилевской области на землях населенных пунктов, вдоль автомобильных дорог и на территориях сельхозобъектов высажено более 21 тысячи деревьев и около 27 тысяч кустарников.
Наибольшее количество деревьев высажено на вышеуказанных территориях Быховского (2685 деревьев), Климовичского (2269 деревьев), Кричевского (1650 деревьев) и Мстиславского (1552 дерева) районов, а также на землях общего пользования города Могилева (более 3 тыс. деревьев), добавили в комитете.
– В посадке зеленых насаждений приняло активное участие население Могилевской области, – подчеркнули специалисты. – Так, по предложениям граждан было высажено более 300 деревьев и около 400 кустарников.
Желающих присоединиться к мероприятиям месячника оказалось немало. К примеру, 7 октября с участием работников представительства Белгосстраха по Могилеву в городском парке Подниколье областного центра было высажено более 50 туй. Новые зеленые насаждения появились и в Печерском лесопарке Могилева, который планируют объявить памятником природы местного значения. Более того, сотрудники областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, Могилевоблгидромета и члены их семей в рамках акции «Чистый лес» произвели уборку лесного массива, прилегающего к гидрологическому памятнику природы республиканского значения «Полыковичская криница».
Мероприятия по озеленению и благоустройству территории Могилевской области будут продолжены.
Всего за 2020 год в населенных пунктах Беларуси уже высажено более 800 тысяч растений, в том числе почти 484 тысячи деревьев и более 315 тысяч кустарников. Посадки активно велись в весенний и осенний период. За осень было высажено почти 400 тысяч растений – 217,2 тысячи деревьев и почти 180,1 тысячи кустарников.
Фото: архив БЕЛТА
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Рекордсменами по осенней высадке деревьев на Могилевщине стали областной центр и Быховский район
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