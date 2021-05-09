Реконструкцию боя под Берлином показали в Гомеле

Одним из самых зрелищных мероприятий празднования 9 Мая в Гомеле стала военная реконструкция, развернувшаяся на набережной реки Сож. Несколько десятков реконструкторов со всей Беларуси собрались здесь, чтобы показать гомельчанам и гостям города один из эпизодов битвы под Берлином в последние дни войны.
Руководитель военно-исторического клубного объединения «Честь мундира» Владимир Колот отметил:
– Такие события объединяют людей, они показывают войну изнутри. Мы может смотреть на плакаты, бывать на концертах, но когда звучат взрывы, люди больше задумываются, проникаются, глубже осознают события.
Берлинская наступательная операция – одна из последних стратегических операций советских войск на Европейском театре военных действий. В ее ходе Красная армия заняла Берлин. Для проведения операции привлекались силы трех фронтов: 1-го Белорусского, 2-го Белорусского и 1-го Украинского, а также 18-я воздушная армия авиации дальнего действия, Днепровская военная флотилия и часть сил Балтийского флота. Операция продолжалась 17 дней.
Реконструкторы предложили зрителям окунуться в атмосферу первых майских дней 1945 года, когда почти вся германская армия была разгромлена или пленена, но наиболее фанатичные группы гитлеровцев все равно продолжали сопротивление. По сюжету в пригороде Берлина движется советская механизированная колонна, впереди боевое охранение: мотоцикл М-72 с пулеметом Дегтярева при поддержке легкого броневика БА-64.
Неожиданно боевое охранение подверглось обстрелу из засады. Несмотря на шквальный огонь, советские разведчики не растерялись. Завязался бой, подтянулась и остальная колонна Красной армии с артиллеристско-минометным вооружением. Разведчики передавали артиллеристам координаты целей немецкого укрепрайона. После обстрела на штурм пошла пехота и саперно-штурмовой отряд.
Выстрелы и взрывы, которые заставляли впечатленную публику вздрагивать и поддерживать выкриками «наших», достигли цели. На доминирующей высоте появилось Красное знамя, а навстречу советским воинам вышли немецкие командиры с белым флагом в руках.
Троекратное раскатистое «Ура!» стало отличным финишем реконструкции, а зрители еще долго фотографировались с героями мероприятия и раритетной техникой.
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Реконструкцию боя под Берлином показали в Гомеле
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