Реконструкцию боя под Берлином показали в Гомеле

отметил:Берлинская наступательная операция – одна из последних стратегических операций советских войск на Европейском театре военных действий. В ее ходе Красная армия заняла Берлин. Для проведения операции привлекались силы трех фронтов: 1-го Белорусского, 2-го Белорусского и 1-го Украинского, а также 18-я воздушная армия авиации дальнего действия, Днепровская военная флотилия и часть сил Балтийского флота. Операция продолжалась 17 дней.Реконструкторы предложили зрителям окунуться в атмосферу первых майских дней 1945 года, когда почти вся германская армия была разгромлена или пленена, но наиболее фанатичные группы гитлеровцев все равно продолжали сопротивление. По сюжету в пригороде Берлина движется советская механизированная колонна, впереди боевое охранение: мотоцикл М-72 с пулеметом Дегтярева при поддержке легкого броневика БА-64.Неожиданно боевое охранение подверглось обстрелу из засады. Несмотря на шквальный огонь, советские разведчики не растерялись. Завязался бой, подтянулась и остальная колонна Красной армии с артиллеристско-минометным вооружением. Разведчики передавали артиллеристам координаты целей немецкого укрепрайона. После обстрела на штурм пошла пехота и саперно-штурмовой отряд.Выстрелы и взрывы, которые заставляли впечатленную публику вздрагивать и поддерживать выкриками «наших», достигли цели. На доминирующей высоте появилось Красное знамя, а навстречу советским воинам вышли немецкие командиры с белым флагом в руках.Троекратное раскатистое «Ура!» стало отличным финишем реконструкции, а зрители еще долго фотографировались с героями мероприятия и раритетной техникой.