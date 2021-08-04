Реконструкция бала, мастер-классы и пенное шоу: региональный праздник «Свислочский кирмаш» пройдет 13–14 августа

В Свислочи возродят традиционные для Европы XVIII–XIX вв. ярмарки. 13–14 августа в городе состоится большой праздник с шумными ярмарками, выступлениями белорусских исполнителей и народных ансамблей, мастер-классами от белорусских мастеров, реконструкцией бала и детскими шоу.
Фото из архива
Много лет назад это место славилось своими ярмарками, на которые съезжались гости со всей Европы. По денежному обороту Успенский кирмаш, который проводился в Свислочи, занимал одно из первых мест в Беларуси. Свой товар здесь представляли купцы из России, Украины, Польши, Австрии, Франции, Пруссии, Италии, Дании, Турции и других государств.
Праздничные мероприятия начнутся в пятницу, 13 августа, с выставки «Духовное наследие Свислочи» (выставочный зал Свислочского историко-краеведческого музея). В концертном зале Свислочской школы искусств пройдет научно-практическая конференция.
В субботу, 14 августа, на главной праздничной площадке (у городского Дома культуры) представят театрализованный пролог «Славуты Свiслацкі кiрмаш». Там же состоится торжественное открытие праздника, которое сменит выступление заслуженного ансамбля танца, музыки и песни Беларуси «Белые росы» и фолк-группы «Гуляй, бульбаш».
Для самых юных посетителей подготовят анимационно-развлекательное шоу Bubble party. Мальчишки и девчонки смогут поучаствовать в конкурсах и квестах, увидеть шоу мыльных пузырей и даже сделать фото внутри гигантского пузыря.
Пятничным вечером на «Свислочском кирмаше» выступит белорусская группа «Дрозды», после чего всех желающих пригласят на дискотеку.
На другой площадке мероприятия – «Шляхецкі праменад» (городская улица Ленина) развернется концертная программа с исполнением романсов и старинной инструментальной музыки. Зрители смогут увидеть реконструкцию светского бала, а также поучаствовать в интерактивных бальных танцах. В этой локации будут работать выставка картин и мастер-классы от белорусских художников, фото-ретро-салон в стиле XIX века.
На локации «Майстэрня рамёстваў» развернется выставка изделий народных мастеров из Гродно и Витебска, пройдет мастер-класс по рукоделию и выставка-конкурс «Рушнік, які яднае і засцерагае».
На площадке «Свіслач традыцыйная» можно будет попробовать блюда белорусской крестьянской кухни XIX–XX вв., оценить экспозицию на тему быта сельчан того времени и презентацию костюмов Свислочского региона. Также гостей познакомят с историей местных народных обрядов.