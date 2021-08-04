Реконструкция бала, мастер-классы и пенное шоу: региональный праздник «Свислочский кирмаш» пройдет 13–14 августа

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Много лет назад это место славилось своими ярмарками, на которые съезжались гости со всей Европы. По денежному обороту Успенский кирмаш, который проводился в Свислочи, занимал одно из первых мест в Беларуси. Свой товар здесь представляли купцы из России, Украины, Польши, Австрии, Франции, Пруссии, Италии, Дании, Турции и других государств.Праздничные мероприятия начнутся в пятницу, 13 августа, с выставки «Духовное наследие Свислочи» (выставочный зал Свислочского историко-краеведческого музея). В концертном зале Свислочской школы искусств пройдет научно-практическая конференция.В субботу, 14 августа, на главной праздничной площадке (у городского Дома культуры) представят театрализованный пролог «Славуты Свiслацкі кiрмаш». Там же состоится торжественное открытие праздника, которое сменит выступление заслуженного ансамбля танца, музыки и песни Беларуси «Белые росы» и фолк-группы «Гуляй, бульбаш».Для самых юных посетителей подготовят анимационно-развлекательное шоу Bubble party. Мальчишки и девчонки смогут поучаствовать в конкурсах и квестах, увидеть шоу мыльных пузырей и даже сделать фото внутри гигантского пузыря.Пятничным вечером на «Свислочском кирмаше» выступит белорусская группа «Дрозды», после чего всех желающих пригласят на дискотеку.На другой площадке мероприятия – «Шляхецкі праменад» (городская улица Ленина) развернется концертная программа с исполнением романсов и старинной инструментальной музыки. Зрители смогут увидеть реконструкцию светского бала, а также поучаствовать в интерактивных бальных танцах. В этой локации будут работать выставка картин и мастер-классы от белорусских художников, фото-ретро-салон в стиле XIX века.На локации «Майстэрня рамёстваў» развернется выставка изделий народных мастеров из Гродно и Витебска, пройдет мастер-класс по рукоделию и выставка-конкурс «Рушнік, які яднае і засцерагае».На площадке «Свіслач традыцыйная» можно будет попробовать блюда белорусской крестьянской кухни XIX–XX вв., оценить экспозицию на тему быта сельчан того времени и презентацию костюмов Свислочского региона. Также гостей познакомят с историей местных народных обрядов.