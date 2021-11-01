Ребенок не хочет есть мясо? Советы родителям от нейропсихолога

Все родители сталкиваются с теми или иными пищевыми капризами детей. Пожалуй, самые распространенные из них – это желание питаться только сладостями и категоричный отказ кушать мясо. О том, как справиться с первой проблемой, можно почитать здесь. О второй этот материал. Вместе с детским нейропсихологом Егором Семеновым разбираемся и даем советы родителям привередливых детишек.

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Попробуйте подать мясо в виде необычного блюда, красиво украшенного. Если отрицательная реакция по отношению к мясным продуктам возникла при введении прикорма, то лучше на время отложить его и попробовать снова через несколько месяцев. Экспериментируйте, возможно, нежелание употреблять мясные блюда связано с неприязнью к конкретному типу мяса.

Егор Семенов

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Не забывайте о жесткости продукта. Готовьте его до полной мягкости, для самых маленьких измельчайте до состояния пюре. Не готовьте мясо кусками, сделайте так, чтобы его в блюде ребенок не видел. Для этого необходимо мелко перемолоть на мясорубке или блендере мясо, спрятать его в кашу или овощи, можно добавить в запеканку, пирог или суп, также его можно подать в виде салата. Приготовьте и оформите блюдо так, чтобы ребенку захотелось его съесть. Можно спрятать мясо в пельмени, в блинчики или котлетки, а не давать куском в тарелке, можно из мяса сделать колбасу или сосиски. Можно попробовать совместно приготовить мясное блюдо, ребенок обязательно захочет попробовать то, что получилось.

Еще один важный момент, который касается не только мяса, но и вопросов питания в принципе: избалованные дети, которым суют под нос еду, не едят. Это одна из основополагающих истин. К счастью для нас, другая основополагающая истина гласит, что голодные дети едят. Как только организм сжигает все запасы топлива, желудок начинает посылать в мозг сигналы – сначала вежливые предупреждения, но вскоре они превращаются в настойчивое требование, а затем в крики о неотложной помощи.



Есть только один способ заставить избалованного ребенка есть – голод. Это отличное средство, потому что для того, чтобы им воспользоваться, вообще не нужно ничего делать. Все, что нужно, – это немного подождать. Ожидание решает большинство проблем, связанных с кормлением детей.

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Если вы только начинаете давать ребенку мясо, то приготовьтесь к тому, что, прежде чем съесть его, он раз двадцать отвернется от тарелки. Это не голословное утверждение, это доказанный факт. Многочисленные исследования и наблюдения подтверждают именно такой образец поведения маленьких детей. Для того чтобы заинтересовать ребенка новым видом продукта, нужно предложить его от семнадцати до двадцати раз.

Двадцать раз отвернется – один раз съест

Отсюда следует, что нужно запастись терпением и спокойно, но уверенно настаивать на своем. Если хотите, чтобы дети попробовали что-то новое, нужно уметь ждать.

Для начала просто показывайте новую еду детям, не заставляя ее при этом есть. Как вы уже знаете, количество таких показов, перед тем как они ее проглотят, равно примерно двадцати.

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Очень важно именно не заставлять ребенка есть, поскольку единственный способ научить его сопротивляться – силком запихивать еду. Чем сильнее будете запихивать еду в рот, тем сильнее ребенок будет ее выплевывать. В таком случае правило двадцати раз уже не действует и количество попыток становится намного большим. Не нужно заставлять детей есть. В этом случае механизм просто не действует. Если хотите научить своего ребенка ненавидеть мясо, просто заталкивайте его ему в рот как можно сильнее под вопли протеста.

И последнее: не стоит из отказа ребенка есть мясо создавать проблему. Вы должны понимать, что существует продукты, которые вполне могут заменять мясные блюда. Это может быть что-то из молочных продуктов, рыба или яйца.