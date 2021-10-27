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Нутрициолог рассказала, что делать, если ребенок ест много сладкого

Не секрет, что дети очень любят сладкое! Но стоит также иметь в виду, что чрезмерное употребление сладостей может привести к целому перечню проблем со здоровьем, ведь в современных лакомствах помимо большого количества сахара содержатся и гидрогенизированные жиры, и красители, и консерванты. Родителям стоит очень ответственно отнестись к тому, какого качества и в каком количестве их чадо употребляет сладкое. Что же делать, если ребенок обожает сладости? На этот вопрос специально для sb.by дала ответ сертифицированный нутрициолог, специалист в области современных программ нутрициологии для коррекции фигуры Александрова Светлана.

 фото pixabay.com

Существует множество полезных продуктов, которые помогут заменить сладкую пищу: 

Фрукты и ягоды 

Они содержат не только природный сахар, но и клетчатку, витамины и минералы. Особенную пользу принесут сезонные продукты. Вкусно, сладко и полезно!

Мед

Является источником витаминов, например, группы В, а также железа, магния, фосфора, аминокислот и органических кислот. Можно добавлять мед в утреннюю кашу, творог или классический йогурт. Но стоит помнить, что мед является сильным аллергеном. 

Сухофрукты 

Кладезь витаминов и минералов. Вместо конфетки угостите ребенка курагой, черносливом, инжиром или фиником. Однако учтите, что в сухофруктах содержание сахара меньше, чем в сладостях, но больше, чем в свежих фруктах, поэтому не забывайте про меру. 

Мармелад , зефир и пастила 

В этих лакомствах нет жиров, но есть полезные для пищеварения пектин, желатин или агар-агар. 

Фруктовые чипсы

Вкусное и полезное хрустящее лакомство: тонко порезанные ломтики фруктов (яблок, груш, ананасов, бананов, цитрусовых). Отлично заменяют высококалорийные перекусы! 

И еще несколько советов родителям:

Александрова Светлана
фото из личного архива
• Никогда не используйте в качестве поощрения сладкое! Прогулка в парке, совместный просмотр интересного фильма или поход в кино будет лучшей наградой, чем очередная шоколадка. 

• Включайте в ежедневный рацион ребенка продукты, содержащие хром (говяжья печень, рыба, яйца, свекла). Этот микроэлемент регулирует уровень глюкозы в крови, уменьшая желание съесть сладкое. 

Следите за эмоциональным состоянием ребенка. Важно наладить с ним доверительные отношения и быть опорой. Родительская забота – лучший способ оградить своего ребенка от стрессов и желания заедать их чем-то сладеньким. Помните, что привив ребенку правильное пищевое поведение, вы внесете огромный вклад в его здоровье и дальнейшую жизнь. Будьте здоровы! 
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