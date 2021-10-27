Нутрициолог рассказала, что делать, если ребенок ест много сладкого

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Фрукты и ягоды

Мед

Сухофрукты

Мармелад , зефир и пастила

Фруктовые чипсы

И еще несколько советов родителям:

Александрова Светлана

фото из личного архива

Существует множество полезных продуктов, которые помогут заменить сладкую пищу:Они содержат не только природный сахар, но и клетчатку, витамины и минералы. Особенную пользу принесут сезонные продукты. Вкусно, сладко и полезно!Является источником витаминов, например, группы В, а также железа, магния, фосфора, аминокислот и органических кислот. Можно добавлять мед в утреннюю кашу, творог или классический йогурт. Но стоит помнить, что мед является сильным аллергеном.Кладезь витаминов и минералов. Вместо конфетки угостите ребенка курагой, черносливом, инжиром или фиником. Однако учтите, что в сухофруктах содержание сахара меньше, чем в сладостях, но больше, чем в свежих фруктах, поэтому не забывайте про меру.В этих лакомствах нет жиров, но есть полезные для пищеварения пектин, желатин или агар-агар.Вкусное и полезное хрустящее лакомство: тонко порезанные ломтики фруктов (яблок, груш, ананасов, бананов, цитрусовых). Отлично заменяют высококалорийные перекусы!• Никогда не используйте в качестве поощрения сладкое! Прогулка в парке, совместный просмотр интересного фильма или поход в кино будет лучшей наградой, чем очередная шоколадка.• Включайте в ежедневный рацион ребенка продукты, содержащие хром (говяжья печень, рыба, яйца, свекла). Этот микроэлемент регулирует уровень глюкозы в крови, уменьшая желание съесть сладкое.Следите за эмоциональным состоянием ребенка. Важно наладить с ним доверительные отношения и быть опорой. Родительская забота – лучший способ оградить своего ребенка от стрессов и желания заедать их чем-то сладеньким. Помните, что привив ребенку правильное пищевое поведение, вы внесете огромный вклад в его здоровье и дальнейшую жизнь. Будьте здоровы!