Реальные доходы населения в 2020 году выросли на 4,6%

В Беларуси в прошедшем году реальные располагаемые денежные доходы населения сложились на уровне 104,6% к 2019 году.
Согласно информации Национального статистического комитета, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,8%, доходы от предпринимательской и другой деятельности, приносящей доход, – 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) – 23%, доходы от собственности и иные доходы – 4,8%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения – это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.
Фото: pixabay.com
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