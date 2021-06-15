Реальные денежные доходы белорусов в январе – апреле выросли на 3,4 процента

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64 процента, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,5 процента, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) – 23,3 процента, доходы от собственности и прочие доходы – 5,2 процента.Реальные располагаемые денежные доходы населения – это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.