«Реал» разгромил «Шериф» и досрочно пробился в плей-офф Лиги чемпионов

В конце сентября «Шериф» преподнес, пожалуй, главную сенсацию этого розыгрыша, одолев «Королевский клуб» в гостях – 2:1. И вчера команда, которую возглавляет в свое время работавший в солигорском «Шахтере» Юрий Вернидуб, конечно, очень хотела повторно отнять очки у одного из главных фаворитов турнира. Но «Реал», проведя игру максимально собранно, не позволил усомниться в своем более высоком классе.Дэвид Алаба, реализовав штрафной на исходе получаса игры, вывел гостей вперед. А Тони Кроос (45+1) и Карим Бензема (55) довели преимущество «сливочных» до крупного.Все попытки «Шерифа» хотя бы сократить разницу в счете успехом не увенчались. Оборона мадридской команды действовала надежно.Полностью цифровая картина пятого тура, матчи которого состоялись позавчера и вчера, выглядит следующим образом:Группа A: «Манчестер Сити» – «Пари Сен-Жермен» – 2:1, «Брюгге» – «Лейпциг» – 0:5. Положение команд: 1. «Манчестер Сити» – 12 (5). 2. ПСЖ – 8 (5). 3. «Лейпциг» – 4 (5). 4. «Брюгге» – 4 (5).Группа B: «Ливерпуль» – «Порту» – 2:0, «Атлетико» – «Милан» – 0:1. Положение команд: 1. «Ливерпуль» – 15 (5). 2. «Порту» – 5 (5). 3. «Милан» – 4 (5). 4. «Атлетико» – 4 (5).Группа C: «Бешикташ» – «Аякс» – 1:2, «Спортинг» – «Боруссия» (Дортмунд) – 3:1. Положение команд: 1. «Аякс» – 15 (5). 2. «Спортинг» – 9 (5). 3. «Боруссия» – 6 (5). 4. «Бешикташ» – 0 (5).Группа D: «Шериф» – «Реал» – 0:3, «Интер» – «Шахтер» (Донецк) – 2:0. Положение команд: 1. «Реал» – 12 (5). 2. «Интер» – 10 (5). 3. «Шериф» – 6 (5). 4. «Шахтер» – 1 (5).Группа E: «Динамо» (Киев) – «Бавария» – 1:2, «Барселона» – «Бенфика» – 0:0. Положение команд: 1. «Бавария» – 15 очков (5 матчей). 2. «Барселона» – 7 (5). 3. «Бенфика» – 5 (5). 4. «Динамо» (Киев) – 1 (5).Группа F: «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2, «Янг Бойз» – «Аталанта» – 3:3. Положение команд: 1. «Манчестер Юнайтед» – 10 (5). 2. «Вильярреал» – 7 (5). 3. «Аталанта» – 6 (5). 4. «Янг Бойз» – 4 (5).Группа G: «Севилья» – «Вольфсбург» – 2:0, «Лилль» – «Зальцбург» – 1:0. Положение команд: 1. «Лилль» – 8 (5). 2. «Зальцбург» – 7 (5). 3. «Севилья» – 6 (5). 4. «Вольфсбург» – 5 (5).Группа H: «Мальме» – «Зенит» – 1:1, «Челси» – «Ювентус» – 4:0. Положение команд: 1. «Челси» – 12 (5). 2. «Ювентус» – 12 (5). 3. «Зенит» – 4 (5). 4. «Мальме» – 1 (5).Помимо «Реала», в плей-офф главного еврокубка досрочно квалифицировались «Аякс», «Бавария», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», ПСЖ, «Спортинг», «Челси» и «Ювентус».