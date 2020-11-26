Развитие соцсетей, бизнес-школы, воспитание патриотизма – в Лиде обсудили молодежные проблемы

Лида подает идеиРазвитие соцсетей, бизнес-школы, воспитание патриотизма – в общественной приемной обсудили инициативы молодых.
Вчера в Лиде встречу в общественной приемной вели первый секретарь Лидского районного комитета общественного объединения БРСМ Ольга Михалович и член Совета Республики Национального собрания Екатерина Серафинович. Разговор в основном касался интересов молодежи.
Лидчанка Ольга Козич предложила увеличить возраст членства в БРСМ, а также затронула тему развития соцсетей:
– Работая с молодежью, понимаю, что социальные сети стали частью жизни подрастающего поколения, а значит, они должны отражать их интересы. Однако единого контента для детей и подростков так до сих пор не создано. Считаю, что у нас много спортивных, целеустремленных и талантливых ребят. Есть успехи, о которых хочется рассказать. И очень обидно, что в потоке информации молодые люди теряются, их заслуги не видны, а между тем ими может гордиться вся страна.
Педагог-организатор средней школы № 15 Лиды, в которой учатся 1070 школьников, Алеся Лескевич предложила создать кружок предпринимательства, где ребятам со школьной скамьи будут объясняться основы ведения бизнеса. Это могло бы помочь детям сориентироваться в вопросах выбора профессии. При этом она отметила, что это не ее инициатива, а учеников.
– Можно было бы приглашать к детям успешных людей, выезжать на предприятия, организовывать интерактивы, – уточнила педагог. – Такой формат позволит выявить перспективных ребят, которые будут создавать будущее нашей страны.
Светлана Мороз из города Березовка рассказала о желании 14-летней дочери вступить в ряды БРСМ, но хотела бы узнать о гражданско-патриотических акциях, которые будут проводиться в ближайшее время в рамках этой организации. Ольги Михалович сообщила о недавно запущенном в соцсетях интернет-челлендже, который будет активен по 14 декабря. Там каждый желающий может выразить свое отношение к государственному флагу нашей страны в контексте его цветовой палитры: снять видеоролик, сделать фото, провести флешмоб, прочитать стихи, оформить рисунок.
Житель Лиды Михаил Клепеков выступил с инициативой внести в календарный список памятных дат Беларуси День детей войны. Пожилой человек заострил внимание, что этих людей с каждым годом становится все меньше, поэтому будет не лишним таким образом отдать дань подвигу и испытаниям, которые выпали на долю белорусского народа.
Екатерина Серафинович подвела итоги:
– На самом деле на общественных приемных поднималось не так много масштабных вопросов, в основном говорили о житейских проблемах, которые можно решить на уровне районного руководства. Тем не менее все поступившие инициативы будут тщательно изучены, в том числе с целью возможного вынесения на обсуждение Всебелорусского народного собрания.