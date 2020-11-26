Развитие соцсетей, бизнес-школы, воспитание патриотизма – в Лиде обсудили молодежные проблемы

Лида подает идеи

Вчера в Лиде встречу в общественной приемной вели первый секретарь Лидского районного комитета общественного объединения БРСМ Ольга Михалович и член Совета Республики Национального собрания Екатерина Серафинович. Разговор в основном касался интересов молодежи.Лидчанка Ольга Козич предложила увеличить возраст членства в БРСМ, а также затронула тему развития соцсетей:Педагог-организатор средней школы № 15 Лиды, в которой учатся 1070 школьников, Алеся Лескевич предложила создать кружок предпринимательства, где ребятам со школьной скамьи будут объясняться основы ведения бизнеса. Это могло бы помочь детям сориентироваться в вопросах выбора профессии. При этом она отметила, что это не ее инициатива, а учеников.Светлана Мороз из города Березовка рассказала о желании 14-летней дочери вступить в ряды БРСМ, но хотела бы узнать о гражданско-патриотических акциях, которые будут проводиться в ближайшее время в рамках этой организации. Ольги Михалович сообщила о недавно запущенном в соцсетях интернет-челлендже, который будет активен по 14 декабря. Там каждый желающий может выразить свое отношение к государственному флагу нашей страны в контексте его цветовой палитры: снять видеоролик, сделать фото, провести флешмоб, прочитать стихи, оформить рисунок.Житель Лиды Михаил Клепеков выступил с инициативой внести в календарный список памятных дат Беларуси День детей войны. Пожилой человек заострил внимание, что этих людей с каждым годом становится все меньше, поэтому будет не лишним таким образом отдать дань подвигу и испытаниям, которые выпали на долю белорусского народа.Екатерина Серафинович подвела итоги: