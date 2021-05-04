Равняйсь, ложкари! Фариновская школа на Полотчине воспитывает отменных музыкантов

Как сегодня живет сельская школа? Не отстает от городской по насыщенности: учеба и факультативы, научные конференции, мастер-классы, информационно-познавательные марафоны, спорт... А главное, все в такой школе хорошо знают и поддерживают друг друга, радуются и сопереживают, вместе – в праздники и в беде. Важный плюс: всех жителей этой маленькой страны под названием Фариновская СШ Полоцкого района объединяет любовь к музыке. А начиналось все в далеком 1988-м. Тогда впервые прозвучали аплодисменты в честь юных музыкантов и их педагогов – здесь открылось музыкально-хоровое отделение.
За это время более 1000 учащихся это отделение успешно закончили, с удовольствием здесь работали около 50 учителей-музыкантов. И сейчас это дружный коллектив единомышленников – учеников, учителей, родителей. К услугам воспитанников – обилие музыкальных инструментов, вокальная студия, хореографический кабинет, сцена в просторном актовом зале. Восемь педагогов-музыкантов, все с высшим образованием и категорией. Они яркие, творческие, инициативные, у каждого свой проект-коллектив. Например, Ольга Гинько, учитель по классу баяна, создала ансамбль "Фариновские ложкари". Это настоящая творческая лаборатория по возрождению, сохранению и развитию традиций игры на народных инструментах, в частности – на деревянных ложках. Коллектив востребован – выступал, к примеру, в Летнем амфитеатре Витебска, концертном зале "Витебск", на сцене Дворца профсоюзов и Театра юного зрителя в Минске.
Педагог Ирина Макарова создала танцевальный ансамбль "Крынічанька", каждое его выступление, считай, спектакль. Самый молодой – инструментальный дуэт PolliSash и учитель Ирина Сорина. А присоединиться к современной музыке – джазовой, популярной и даже рока – можно на занятиях ансамбля "Джазовая провинция" с необычным инструментальным составом – бас-гитарой, мелодикой, скрипкой, баяном, гитарой, ударными установками. Руководитель Анна Кравченко оригинально обрабатывает произведения на цифровом фортепиано.
Тридцатилетний юбилей скоро отметит образцовая эстрадная студия "Пралескі". За этой цифрой надежды и мечты, волнения и победы, недели и месяцы сложной работы. И еще – настоящая заинтересованность руководителя Инны Девятниковой, которая придумала музыку для гимна школы, участвовала в конкурсе "Учитель года", дает мастер-классы в НДОЛ "Зубренок". А ее воспитанники заслужили немало наград.
Свыше 20 лет называется образцовым ансамбль баянистов, где наставничает Виталий Огородников. В репертуаре – обработки народных песен и танцев, произведения белорусских композиторов, собственные сочинения, а также музыка талантливой местной сельчанки Зинаиды Лётиной. Народный ансамбль белорусской песни "Невида" Фариновского Центра культуры и досуга (руководитель Анна Кравченко) смело можно назвать брендом Полотчины. Из кого он состоит? Конечно, из учителей музыки местной школы.
– Любовь к детям и творчеству нас объединяет! Приятно, что среди учителей – выпускники музыкального отделения, к примеру Екатерина Колтунова, Марина Шульга. Много выпускников и среди родителей наших учеников. Это сильная поддержка и уверенность в том, что вместе все сможем. Стал традицией отчетный концерт нашего отделения в Фариновском Центре культуры и досуга – настоящий праздник для всех жителей деревни! Ни одно здешнее торжество не обходится без наших музыкантов. И еще похвастаюсь! Только за нынешний учебный год наши ребята завоевали 40 дипломов областного, республиканского и международного уровней! –гордится директор школы.
Анна Кравченко
Фото: архив БЕЛТА
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Равняйсь, ложкари! Фариновская школа на Полотчине воспитывает отменных музыкантов
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