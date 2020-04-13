Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+7 oC
USD: 2.46
EUR: 2.7
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Равков: в силовых структурах принят комплекс мер для минимизации риска вирусного заражения

Равков: в силовых структурах принят комплекс мер для минимизации риска вирусного заражения

Об этом Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Андрей Равков заявил после совещания у Президента, передает БЕЛТА.

По словам Госсекретаря, на прошедшем совещании Президента интересовало положение дел в силовых структурах, то, какие трудности они испытывают в этот период. "Мною было доложено, что силовые структуры выполняют задачи в соответствии со своим предназначением. Они, конечно, не живут вне народа. Естественно, есть заболевшие. Но это мизерное количество, — заявил Андрей Равков. — С учетом выполнения тех задач, которые возложены на силовиков (особенно милиция, таможня, пограничники), они испытывают определенную опасность при выполнении своих задач. Но тот комплекс мер, который принят для безопасности военнослужащих, выполнения ими своих задач, позволяет нам на сегодня говорить, что он актуален и позволил нам минимизировать заболевания среди личного состава".

Госсекретарь Совбеза подчеркнул, что силовые ведомства выполняют свои задачи в полном объеме.

"Вооруженные Силы готовятся к параду. Мы люди военные, парад никто не отменял. На сегодняшний день среди участников парада, который готовится, ни одного заболевшего этим вирусом нет. Надеюсь, что подготовка пройдет без сбоев, принимаются все необходимые меры предосторожности. Они позволяют говорить о том, что мы планово подходим к проведению парада. Решение... Это решение политическое. Оно будет принято в зависимости от обстановки, которая будет складываться ближе к параду", — сказал Андрей Равков.

Фото: БЕЛТА

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Ученые рассказали, какая каша поможет быстрее уснуть
ВОЗ: нет доказательств, что лекарства от малярии эффективны в борьбе с коронавирусом
Сорок пятый день Великого поста. Блюдо дня
БГУ вводит дополнительные меры безопасности в связи с эпидемиологической ситуацией
Эпидемиологи Минздрава: наметилась тенденция к снижению заболеваемости пневмонией
Самый молодой епископ Беларуси — об отношении к атеистам, социальным сетям и коронавирусу
Депутат: система здравоохранения Беларуси успешно справится с вызовами из-за COVID-19
Какими путями возвращаются в Беларусь перелетные птицы
Более 20 тонн дезраствора и тысячи масок: какие меры профилактики коронавируса действуют на МАЗе
«Славия» и «Рух» сыграли вничью в заключительном матче 4-го тура чемпионата Беларуси
блог
Андрей МУКОВОЗЧИК
Сломался лорнет
Как работают врачи в период эпидемии
Хренин обсудил с российским послом вопросы подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы
Действуем по плану: новый статус могилевской больницы № 1
Подарок сенаторов пришелся детскому онкоцентру очень кстати
Совет Республики передал средства защиты персоналу РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии
Система отработана: как медики защищают жителей Витебска
В Беларуси изменяется регулирование государственных закупок медизделий и лекарственных средств
Равков назначен уполномоченным представителем Президента в Брестской области, Назаров — в Гомельской
Американский эсминец Porter направляется в Черное море для обеспечения безопасности
Итальянская область Венето ослабила карантин
мнение
Нина РОМАНОВА
Плата за страх
Авторы
СКАНИРУЙТЕ