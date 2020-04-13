Равков: в силовых структурах принят комплекс мер для минимизации риска вирусного заражения

Об этом Государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Андрей Равков заявил после совещания у Президента, передает БЕЛТА.

По словам Госсекретаря, на прошедшем совещании Президента интересовало положение дел в силовых структурах, то, какие трудности они испытывают в этот период. "Мною было доложено, что силовые структуры выполняют задачи в соответствии со своим предназначением. Они, конечно, не живут вне народа. Естественно, есть заболевшие. Но это мизерное количество, — заявил Андрей Равков. — С учетом выполнения тех задач, которые возложены на силовиков (особенно милиция, таможня, пограничники), они испытывают определенную опасность при выполнении своих задач. Но тот комплекс мер, который принят для безопасности военнослужащих, выполнения ими своих задач, позволяет нам на сегодня говорить, что он актуален и позволил нам минимизировать заболевания среди личного состава".

Госсекретарь Совбеза подчеркнул, что силовые ведомства выполняют свои задачи в полном объеме.

"Вооруженные Силы готовятся к параду. Мы люди военные, парад никто не отменял. На сегодняшний день среди участников парада, который готовится, ни одного заболевшего этим вирусом нет. Надеюсь, что подготовка пройдет без сбоев, принимаются все необходимые меры предосторожности. Они позволяют говорить о том, что мы планово подходим к проведению парада. Решение... Это решение политическое. Оно будет принято в зависимости от обстановки, которая будет складываться ближе к параду", — сказал Андрей Равков.

Фото: БЕЛТА

