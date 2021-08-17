Раскрыты детали переговоров США с талибами перед бегством Гани

Бегство из Афганистана президента Ашрафа Гани поставило крест на договоренности между афганскими властями и «Талибаном» о двухнедельном режиме прекращении огня и начале переговоров о создании переходного правительства. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с деталями соглашения.
В агентстве сообщили, что такая договоренность была достигнута на переговорах при участии США в Дохе и предполагала разделение власти в стране и ее мирную передачу после отставки Гани. РИА Новости уточняет: конкретно подразумевалось, что прекращение огня в Афганистане даст возможность экс-президенту Хамиду Карзаю и «другим бывшим и действующим чиновникам» заключить сделку о разделении властных полномочий с талибами. По информации источников, бегство Гани из страны 15 августа застало врасплох все стороны и перечеркнуло договоренность.
Напомним, что в воскресенье боевики «Талибана» вошли в Кабул. В тот же день появились сообщения, что радикалы контролируют все погранпереходы страны. Ситуация в Кабуле остается напряженной.