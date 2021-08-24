Раскрыта главная опасность обезболивающих для человека

Болеутоляющие средства могут не только не помочь, но и усугубить проблему, если пациент злоупотребляет данными лекарственными препаратами. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
– У людей, злоупотребляющих обезболивающими, перестраиваются рецепторы, воспринимающие боль. Если пациент принимает такие лекарства через день, то есть 15 таблеток в месяц, то препарат, скорее всего, спровоцирует медикаментозную головную боль, – обратил внимание специалист.
Вместе с тем Александр Мясников добавил, что решить проблему, возникшую в результате злоупотребления болеутоляющими средствами, можно с помощью амитриптилина, относящегося к группе антидепрессантов. Препарат необходимо применять при болях, которые носят невралгический характер.
Ранее специалист заявлял, что обезболивающие могут вызвать гипертонию, инсульты, инфаркты, а также повлиять на течение сердечных заболеваний. Особенно опасны такие препараты для людей старше 60 лет.
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