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Рачковский – сторонникам бчб-символики: попробуйте сходить на могилы к своим прадедам с чужим флагом
– Это день памяти, когда нормальный белорус обязан вспомнить своих дедов и прадедов, тех, кто воевал, узнать корни своей семьи, разобраться в истории, почувствовать ее значимость. С каждым годом участников войны становится все меньше, поэтому нужно стараться пообщаться с ветеранами при любой возможности, нельзя откладывать это на потом.
Комментируя попытки переписать историю, Сергей Рачковский отметил:
– Переписывать историю и использовать другую символику можно пытаться сколько угодно, но если разбираться в истории своего народа – все станет на свои места. Учитывая, что погиб каждый третий белорус в годы Великой Отечественной войны, тем, кто такие попытки предпринимает, хочется сказать: попробуйте сходить на могилы к своим прадедам с чужим флагом.
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