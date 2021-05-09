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  2. Рачковский – сторонникам бчб-символики: попробуйте сходить на могилы к своим прадедам с чужим флагом

Рачковский – сторонникам бчб-символики: попробуйте сходить на могилы к своим прадедам с чужим флагом

Сергей Рачковский, председатель РОО «Патриоты Беларуси», организатор республиканского автопробега «За единую Беларусь!» в День Великой Победы рассказал о том, что значит сегодня этот праздник для всей страны:

– Это день памяти, когда нормальный белорус обязан вспомнить своих дедов и прадедов, тех, кто воевал, узнать корни своей семьи, разобраться в истории, почувствовать ее значимость. С каждым годом участников войны становится все меньше, поэтому нужно стараться пообщаться с ветеранами при любой возможности, нельзя откладывать это на потом.

Комментируя попытки переписать историю, Сергей Рачковский отметил:

– Переписывать историю и использовать другую символику можно пытаться сколько угодно, но если разбираться в истории своего народа – все станет на свои места. Учитывая, что погиб каждый третий белорус в годы Великой Отечественной войны, тем, кто такие попытки предпринимает, хочется сказать: попробуйте сходить на могилы к своим прадедам с чужим флагом.
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Фото: Полина КОНОГА
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