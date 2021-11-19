Рачков: призываем коллег во всех парламентах мира сформировать неделимое пространство безопасности

Белорусские сенаторы призывают коллег во всех парламентах мира объединить усилия по формированию неделимого пространства безопасности. Об этом заявил сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

Ситуация на белорусско-польской границе стала одной из тем повестки заседания Постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ, прошедшего в формате видеосвязи. Сергей Рачков выразил звучавшую в ходе заседания общую обеспокоенность:

- Отдельные государства откровенно вмешиваются во внутренние дела суверенных государств. Это недопустимо и неприемлемо. Это идет вразрез с Уставом Организации Объединенных Наций и с теми договоренностями, которые существуют между странами. Поэтому мы выражаем серьезную обеспокоенность складывающейся обстановкой и призываем наших коллег во всех парламентах мира объединить усилия по формированию неделимого пространства безопасности.