Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков напоминает, что поддаваться на провокации не стоит, ведь массовые беспорядки были организованы целенаправленно. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Беларусь 1»:
– Все понимают, что все массовые беспорядки были организованы: как извне, так и силами внутри, которые хотели бы изменить государственный строй Республики Беларусь. Нельзя поддаваться на эти провокации. Беспорядки были организованы. Необходимо помнить о будущем, помнить, что у нас мирная, спокойная страна. Помнить о том, что у всех у нас есть дети, которые хотят получить образование и жить в цивилизованной современной стране.
Фото: БЕЛТА
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Рачков: нельзя поддаваться на провокации
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