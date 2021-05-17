Рачков избран в состав Бюро Постоянного комитета МПС по вопросам мира и международной безопасности

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков избран в состав Бюро Постоянного комитета Межпарламентского союза по вопросам мира и международной безопасности от геополитической группы «Евразия». Сегодня сенатор принял участие в заседании Постоянного комитета, которое прошло в рамках мероприятий 142-й Ассамблеи Межпарламентского союза.
Участники встречи обсудили парламентские стратегии по предупреждению и противодействию угроз и конфликтов, вызванных изменением климата.
– Мы готовы к глубокому обсуждению данной проблемы. Беларусь активно участвует во всех международных форматах, связанных с проблематикой изменения климата. Мы, участники Парижского соглашения по климату, его придерживаемся и выполняем. В Беларуси выстраивается эффективная экономика по сбережению энергоресурсов. Мы сейчас делаем значительный упор на развитии электротранспорта. Наш большой национальный проект – строительство АЭС – также вносит значительный вклад в решение экологических проблем, сохранение климата и достижение целей Парижского соглашения, – сказал Сергей Рачков.
По его словам, климатический кризис ставит страны в неравные условия:
– Конечно, более бедные страны страдают в значительной степени. Здесь очень важно международному сообществу объединиться, оказать содействие таким странам. И в этом мы видим роль парламентариев, в частности Межпарламентского союза, в принятии законодательства, которое будет способствовать реализации как Парижских соглашений, так и в целом противодействовать кризисам, связанных с изменением климата.
Кроме того, в повестке дня заседания Постоянного комитета – презентация проекта резолюции «Парламентские стратегии по укреплению мира и безопасности в рамках противодействия угрозам и конфликтам, связанным со стихийными бедствиями и их последствиями», разработанного Германией, Сенегалом и Шри-Ланкой.
Сергей Рачков поддержал решения по всем вопросам повестки заседания.
– Беларусь твердо привержена переходу к низкоуглеродной устойчивой экономике на благо общего дела по недопущению глобального потепления и смягчению последствий изменения климата во имя благосостояния сегодняшнего и будущих поколений. Существенным условием для преодоления этого глобального вызова современности и полноценной реализации имеющегося потенциала по борьбе с изменением климата является также создание справедливых и приемлемых, в том числе для стран со средним уровнем дохода, критериев доступа к международным климатическим финансовым механизмам и ресурсам, – отметил парламентарий.
Алина ДАНИЛОВИЧ
Фото: БЕЛТА
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Рачков избран в состав Бюро Постоянного комитета МПС по вопросам мира и международной безопасности
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