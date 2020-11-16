Субботним вечером житель агрогородка Щитковичи Стародорожского района Иван Иванович Шорников заметил дым на подворье соседа. Несмотря на риск, он зашел в задымленную комнату и увидел, что хозяин лежит на полу и, похоже, нетрезв. Иван Иванович вывел его на свежий воздух, а позже пострадавшего госпитализировали с отравлением продуктами горения. Когда на место прибыли пожарные, как сообщили в МЧС, крыша уже горела открытым пламенем.
Спаситель Иван Шорников служит в расположенной неподалеку войсковой части 52957 кочегаром-машинистом котельной. В тот вечер он как раз направлялся на ночную смену. Тушить сам пожар помогали военнослужащие части, где есть своя пожарная машина и звено, они регулярно выезжают на подмогу спасателям МЧС в ближайшие населенные пункты, пояснил и.о. заместителя командира части по идеологической работе майор Владимир Гапанович. За 10 лет работы в части Иван Иванович зарекомендовал себя как ответственный сотрудник, с весны до осени его переводят на работу такелажником. Завтра ему вручат благодарственную грамоту от руководства подразделения, а также поощрение от профсоюза.
Управляющий делами Щитковичского сельисполкома Жанна Прищепа добавила, что пострадавший на пожаре переехал в агрогородок недавно, в прошлом году. Дом ему купила сестра, а сам погорелец нигде не работал.
– Повезло, что Иван Иванович заметил дым и мигание лампочки извещателя, – отмечает Жанна Иосифовна. – Было уже темно, поэтому, не случись рядом неравнодушного соседа, все могло закончиться печально.
Фото: pixabay.com
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Работник войсковой части в Стародорожском районе спас соседа
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