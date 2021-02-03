Рабочий погиб от удара током в Барановичском районе

Это случилось днем 2 февраля. На территории предприятия 40-летний рабочий поднял оголенный кабель электротранспортера. Мужчину ударило током – он скончался на месте.Выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На предприятии изъята документация по охране труда.Фото СК