Пятница может стать решающим днем хасидско-украинского стояния на границе

В четверг на белорусско-украинскую границу обрушился ливень. Он не охладил, а, наоборот, накалил страсти. Вымокли вещи, одеяла, люди. Ближневосточным паломникам центрально-европейский сентябрь показал свою погодную сырость. Чтобы хоть как-то согреться и выразить свой протест против сложившейся ситуации, паломники даже пинали щиты украинского кордона. Безрезультатно. Потом отправились пить горячий белорусский чай, рассказываетВремени более чем у 1200 паломников остается все меньше, чтобы добраться до священной цели. Кордон пытаются отодвинуть постоянно молитвой, но он материально равнодушен. Видно, что мнения хасидов частично разделились: кто-то собирается встречать Новый год на границе, другие предлагают вернуться в Гомель, где есть небольшая синагога. Принимать решение придется до обеда пятницы, уточняетФото Александра Добрияна