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Пятница может стать решающим днем хасидско-украинского стояния на границе

Украинские власти еще раз дали понять паломникам-хасидам, застрявшим на границе, что их не собираются пускать в Умань. Пункт пропуска "Новые Яриловичи" закрыт до 27 сентября. Хасидам фактически отказано в возможности встретить праздник Рош ха Шан (Новый год) на могиле цадика (духовного вождя хасидской общины) Нахмана в украинской Умани. Разрешения конфликта осталось ждать недолго – уже в пятницу к вечеру хасиды не смогут путешествовать.


В четверг на белорусско-украинскую границу обрушился ливень. Он не охладил, а, наоборот, накалил страсти. Вымокли вещи, одеяла, люди. Ближневосточным паломникам центрально-европейский сентябрь показал свою погодную сырость. Чтобы хоть как-то согреться и выразить свой протест против сложившейся ситуации, паломники даже пинали щиты украинского кордона. Безрезультатно. Потом отправились пить горячий белорусский чай, рассказывает  заместитель председателя Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Олеся Костюк:

– Лагерь, установленный в среду, полностью функционирует. Мы привезли воду, кипяток, фрукты, овощи. Представители еврейской общины доставляют кошерные продукты. Работает автолавка. Все, что зависит от наших волонтеров, спасателей, пограничников, коммунальников, – делается.




Времени более чем у 1200 паломников остается все меньше, чтобы добраться до священной цели. Кордон пытаются отодвинуть постоянно молитвой, но он материально равнодушен. Видно, что мнения хасидов частично разделились: кто-то собирается встречать Новый год на границе, другие предлагают вернуться в Гомель, где есть небольшая синагога. Принимать решение придется до обеда пятницы, уточняет глава гомельской общины «Бейт Яаков» Йосеф Жолудев:

– Шаббат начинается в пятницу примерно после 19:00. В его период иудеи не должны работать, передвигаться на транспорте, путешествовать. Так как с субботы на воскресенье празднуется Рош ха Шан, то эти правила действуют до вечера воскресенья. Если хасиды не уедут с границы до обеда пятницы, они останутся там минимум до воскресного вечера.      


Фото Александра Добрияна
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