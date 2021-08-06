Пять подсудимых сбежали из изолятора в Подмосковье

Из изолятора временного содержания в подмосковном городе Истра сбежали 5 человек, сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале.
Представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий пояснила, что это случилось сегодня около 4-х часов утра. Сбежавшим удалось открутить замки дверей "с применением предметов, запрещенных в обороте в помещении ИВС", предположительно, гаечного ключа.
Врадий подтвердила, что один из беглецов – Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. Другие четверо проходят по делу о краже.
Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Подмосковная прокуратура начала проверку. На место происшествия прибыл городской прокурор Истры Михаил Рузляев, туда же направилась комиссия областного главка МВД.
Владелец нескольких колбасных заводов Владимир Маругов был убит в ночь на 2 ноября 2020 года. Его застрелили из арбалета в его собственной бане в Истре. По данным следствия, преступники проникли в дом бизнесмена, связали его с женой и стали требовать деньги. Женщина сумела выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, ее супруг уже умер.
Вскоре задержали одного из подозреваемых – уроженца Средней Азии Александра Мавриди. Во время обыска в его квартире полицейские обнаружили пенсионера, прикованного наручниками к кровати. После этого Мавриди заподозрили еще и в мошенничестве в отношении одиноких пенсионеров, проживающих в Москве и пристоличной области.
Фото: Telegram-канал Прокуратуры Московской области