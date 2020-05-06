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Пять модернизированных танков поступили на вооружение белорусской армии

В Вооруженных Силах Беларуси продолжается перевооружение и модернизация имеющихся на вооружении образцов техники. Сегодня военные получили пять модернизированных танков, сообщили в Министерстве обороны.


6 мая в соответствии с контрактом, заключенным между Министерством обороны и акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», в Вооруженные Силы поступили пять модернизированных танков Т-72Б3, проинформировали в военном ведомстве.


По информации Минобороны, модернизированные танки оснащены более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил, а также улучшенным комплексом вооружения. Изменения коснулись и брони танка, которая усилена бортовыми экранами корпуса с комплектом съемной модульной защиты.


Это танк нового поколения, который в корне отличается от Т-72Б. По сути, от танка предыдущего поколения остался только корпус. Здесь все полностью автоматизировано и интуитивно понятно, что позволяет готовить экипажи в кратчайшие сроки, рассказал заместитель командира отдельного гвардейского танкового батальона 120 омбр по вооружению Владимир Книга.


Фото: Александр Стадуб, Минобороны Беларуси, "Ваяр"


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