Нетрезвый мужчина из столицы отказался выполнять просьбу милиционера показать документ и напал на правоохранителя. Об этом сообщается в Telegram-канале "Милиция Минска".
– Участковый инспектор милиции Советского РУВД столицы выбыл по адресу для опроса жильцов, которые были участниками драки. На месте милиционер увидел мужчину, который выходил из той квартиры, и попросил показать документы. Но он стал оскорблять и толкать участкового, а позже
ударил сотрудника милиции несколько раз кулаком в область туловища, сорвал погон и скрылся, но был оперативно задержан. Им оказался 30-летний безработный минчанин, который уже имеет судимости за имущественные преступления. На счету подозреваемого также немало протоколов за распитие спиртного и мелкие хищения, – прокомментировали в столичной милиции.
Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.
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Пьяный минчанин отказался предъявлять документы и напал на сотрудника милиции
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