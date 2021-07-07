Пьяный минчанин отказался предъявлять документы и напал на сотрудника милиции

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Это случилось рано утром 6 июля., – прокомментировали в столичной милиции.Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.