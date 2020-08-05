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  2. Пустившего «ковидную» госпомощь на Lamborghini бизнесмена отдали под суд

Пустившего «ковидную» госпомощь на Lamborghini бизнесмена отдали под суд

29-летнему бизнесмену из штата Техас Ли Прайсу предъявили обвинение в получении мошенническим путем льготных займов на 1,6 млн долларов и их нецелевое использование. Вместо выплаты зарплаты сотрудникам предприниматель пустил выделенные в рамках борьбы с последствиями пандемии средства на покупку роскошного суперкара Lamborghini, часов Rolex, а также посещение ночных клубов.


Бизнесмену инкриминируют предоставление "ложных данных банкам, электронное мошенничество, подлог и противозаконные денежные операции", сообщили в прокуратуре Южного округа Техаса. Предприниматель таким образом получил доступ к займам, предоставляемым для выплаты зарплат сотрудникам частных предприятий во время пандемии коронавируса. Кредиты являются безвозвратными, если расходуются на сохранение штата сотрудников или оплату аренды помещений во время пандемии.

В принадлежащей обвиняемому компании Price Enterprises не найдено количество сотрудников, перечисленное в заявке на кредит. А человек, указанный в документах в качестве начальника фирмы, скончался в апреле этого года, за месяц до направления заявки.

Как мы сообщали ранее, бизнесмен подал заявку на выделение в качестве госпомощи 13,5 млн долларов, банк одобрил кредит на 3,9 млн. А через несколько дней после поступления денег предприниматель купил себе Lamborghini Huracan стоимостью более 300 тысяч долларов.

ФОТО: pixabay


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