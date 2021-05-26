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Puma выпустил коллаборацию с жевательным мармеладом Haribo

Модные бренды выпускают совместные коллекции и со знаменитостями, и другими марками, но спортивная компания Puma переплюнула всех – она создала коллаборацию с производителем жевательного мармелада Haribo. Что из этого вышло – рассказываем в нашем материале. 


Puma настолько вдохновился традиционными золотыми мишками и упаковками мармеладного бренда, что интегрировал их эстетику в классические силуэты своих изделий. 

В новой коллекции представлены хлопковые футболки с принтом из разноцветных мармеладных медвежат, шорты и специальные версии кроссовок CA Pro и Street Rider для детей и взрослых. 


К слову, кроссовки стали изюминкой коллекции. Модель CA Pro выполнена из белой кожи и декорирована подвеской в виде золотого медвежонка Haribo, а источником вдохновения для красно-зеленых Street Rider послужили мармеладки-вишенки Happy Cherries. 

Поклонники уже успели отметить, что линейка получилась яркой, с уникальным ко-брендингом и необычными элементами дизайна. 

Первая поставка коллаборации Puma x Haribo поступит в продажу уже 27 мая. Стоимость единиц не раскрывается. 





Фото: puma.com
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