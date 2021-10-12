SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.48
EUR: 2.86
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Психотерапевт: мужчины совершают суициды чаще, но женщины предпринимают больше попыток

Психотерапевт: мужчины совершают суициды чаще, но женщины предпринимают больше попыток

Об этом рассказал детский психотерапевт, врач Минского городского клинического центра детской психиатрии и психотерапии Станислав Ярошевич в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1"


Врач, ссылаясь на данные ВОЗ, отметил, что в основном суициды совершают люди в возрасте 15-29 лет. Он назвал самоубийство проблемой молодого возраста. 

- Мужчины действительно совершают суициды чаще. Есть теории о том, что в этом плане они более решительнее, чем женщины. Возможно, этот стереотип навязан обществом: мол, мужчина должен терпеть до последнего. Но представители сильного пола более склонны выбирать брутальные способы с высокой летальностью. То есть это либо огнестрельное оружие, либо падение с высоты. Следовательно, вероятность летальности такой суицидальной попытки становится выше, - пояснил он. 

Специалист добавил, что есть и попытки суицида, которые являются не более, чем криком о помощи. 

- Но здесь мало просто обратить внимание. Важно понять, зачем человек решился на такой поступок, - сказал он. 

Как уточнил психотерапевт, люди, которые уже предпринимали попытку суицида, имеют высокие риски совершить его повторно. 

Фото: скриншот видео
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы