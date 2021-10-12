Психотерапевт: мужчины совершают суициды чаще, но женщины предпринимают больше попыток

Врач, ссылаясь на данные ВОЗ, отметил, что в основном суициды совершают люди в возрасте 15-29 лет. Он назвал самоубийство проблемой молодого возраста.- пояснил он.Специалист добавил, что есть и попытки суицида, которые являются не более, чем криком о помощи.сказал он.Как уточнил психотерапевт, люди, которые уже предпринимали попытку суицида, имеют высокие риски совершить его повторно.Фото: скриншот видео