Психотерапевт: мужчины совершают суициды чаще, но женщины предпринимают больше попыток

Об этом рассказал детский психотерапевт, врач Минского городского клинического центра детской психиатрии и психотерапии Станислав Ярошевич в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1".
Врач, ссылаясь на данные ВОЗ, отметил, что в основном суициды совершают люди в возрасте 15-29 лет. Он назвал самоубийство проблемой молодого возраста.
- Мужчины действительно совершают суициды чаще. Есть теории о том, что в этом плане они более решительнее, чем женщины. Возможно, этот стереотип навязан обществом: мол, мужчина должен терпеть до последнего. Но представители сильного пола более склонны выбирать брутальные способы с высокой летальностью. То есть это либо огнестрельное оружие, либо падение с высоты. Следовательно, вероятность летальности такой суицидальной попытки становится выше, - пояснил он.
Специалист добавил, что есть и попытки суицида, которые являются не более, чем криком о помощи.
- Но здесь мало просто обратить внимание. Важно понять, зачем человек решился на такой поступок, - сказал он.
Как уточнил психотерапевт, люди, которые уже предпринимали попытку суицида, имеют высокие риски совершить его повторно.
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