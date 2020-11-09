Для многих детей уборка – это нудная обязанность, ее они выполняют под давлением взрослых. Есть некоторые правила, которые помогут приучить малыша к чистоте и порядку, сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
О них рассказала психолог социально-реабилитационного центра "Возрождение" Екатерина Алексеева.
Прежде всего специалист отметила: приучать детей к чистоте и порядку нужно собственным примером. Малыши зачастую копируют поведение родителей, на просьбы они обращают меньше внимания.
Психолог считает, что невозможно требовать что-то от ребенка, если его этому не научили. Чтобы приучить ребенка не лениться и выполнять домашние дела, нужно гораздо больше времени, чем многие думают. Нужно объяснять и показывать по несколько раз, делать это спокойно.
В любой семье хорошо работает разделение обязанностей. Ни в коем случае не стоит делать поблажки и выполнять обязанности за ребенка: он может начать увиливать от дел всевозможными способами. Хвалить ребенка нужно за дело и не перебарщивать, в таком случае это принесет положительный результат.
Психолог советует использовать игровые формы:
– Этот способ отлично работает со всеми возрастами. Для ребенка можно придумать игровую систему поощрения: например, фишки, жетоны, какой-то приз в конце игры. Попробуйте, и вы увидите, с какой скоростью и радостью начнут выполняться все домашние дела.
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Психолог рассказала, как приучить ребенка к порядку
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