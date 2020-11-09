Психолог рассказала, как приучить ребенка к порядку

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О них рассказала психолог социально-реабилитационного центра "Возрождение" Екатерина Алексеева.Прежде всего специалист отметила: приучать детей к чистоте и порядку нужно собственным примером. Малыши зачастую копируют поведение родителей, на просьбы они обращают меньше внимания.Психолог считает, что невозможно требовать что-то от ребенка, если его этому не научили. Чтобы приучить ребенка не лениться и выполнять домашние дела, нужно гораздо больше времени, чем многие думают. Нужно объяснять и показывать по несколько раз, делать это спокойно.В любой семье хорошо работает разделение обязанностей. Ни в коем случае не стоит делать поблажки и выполнять обязанности за ребенка: он может начать увиливать от дел всевозможными способами. Хвалить ребенка нужно за дело и не перебарщивать, в таком случае это принесет положительный результат.Психолог советует использовать игровые формы: