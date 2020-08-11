Пшеницу и озимую рожь в Беларуси осталось убрать менее чем с четверти площадей

По данным на сегодня, зерновые и зернобобовые культуры (кроме кукурузы, гречихи и проса) убраны с 1,554 млн га, что составляет 70,8% запланированной площади. По темпам работ лидирует Брестская область: там убрано 89,4% площадей (301,8 тыс. га). В Гомельской области убрано 83,6% площадей от плана (284,4 тыс. га), Гродненской – 78,8% (250,9 тыс. га), Минской – 73,8% (357,8 тыс. га), Могилевской – 55,7% (187,5 тыс. га), Витебской – 45,6% (172,4 тыс. га).Всего по стране намолочено 5,9 млн т зерна при средней урожайности 38 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 32 ц/га). Рубеж в 1 млн т зерна преодолели Брестская, Минская и Гродненская области.Лен вытереблен на 37,8 тыс. га (77,7% уборочной площади). Оборачивание лент льна проведено на 11,3 тыс. га (29,8% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 0,6 тыс. га, заготовлено 2,14 тыс. т.Второй укос трав в стране проведен на 733,3 тыс. га (89,6% от плана). Заготовлено 715,3 тыс. т сена (70,8% от плана), 12,456 млн т сенажа (98,9%) и 531,1 тыс. т силоса (2,77%).Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 42,6% от плана. Силоса планируется заготовить почти 19,2 млн т, сенажа – 12,6 млн т (в том числе в полимерную упаковку 1,1 млн т), сена –1,01 млн т.