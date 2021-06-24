За восемь лет объем прямых инвестиций китайских компаний в экономики стран – участниц инициативы «Один пояс – один путь» превысил 130 млрд долларов. Такую цифру привел министр иностранных дел КНР Ван И, передает ТАСС.
Глава китайского МИД отметил: «Совокупный товарооборот Китая со странами – участницами инициативы «Один пояс – один путь» превысил 9,2 трлн долларов. Прямые инвестиции китайских компаний в страны проекта «Один пояс – один путь» превысили 130 млрд долларов». Он добавил, что за восемь лет инициатива продемонстрировала высокую жизнеспособность и достигла положительных результатов.
Важный момент: пандемия сотрудничеству не помешала, даже наоборот. По словам Ван И, в прошлом году товарооборот между Китаем и странами инициативы достиг 1,35 трлн долларов, что является рекордным показателем.
Краткая справка. Инициативу «Один пояс – один путь» в 2013-м предложил председатель КНР Си Цзиньпин. Ее цель – активизировать международные многосторонние торгово-инвестиционные проекты с участием разных стран (чем больше, тем лучше). К проекту присоединились более 150 стран и международных организаций. Наша страна откликнулась на инициативу одной из первых и продолжает активно участвовать в ней. К слову, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Се Сяоюн вчера выразил уверенность, что наша страна будет углублять сотрудничество с Китаем в различных областях.
Фото: pixabay.com
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Прямые инвестиции Китая в страны инициативы «Один пояс – один путь» превысили 130 млрд долларов
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