Провести высокоскоростной интернет во все деревни и создать свой бренд предложили в общественной приемной Витебского района

В общественной приемной Витебского района активисты БРСМ, образования и культуры предложили провести высокоскоростной интернет во все деревни, создать свой бренд и совместно проводить массовые мероприятия.
Участники встречи говорили о том, что сейчас сложно собрать людей на массовые мероприятия. И дело не в пандемии, а в том, что все, особенно молодежь, засели дома с гаджетами. Обсудили, как проводить районные мероприятия совместно, не конкурируя между собой, а дополняя друг друга. Это даст больше возможностей заинтересовать жителей района разных возрастов.
– Сейчас все учреждения проводят мероприятия разрозненно: культура отдельно, образование себе, общественные объединения, предприятия тоже сами по себе, тем самым конкурируя между собой, борясь за зрителя. Нужно собраться вместе, свести воедино все планы на год и выработать общую концепцию проведения досуга, – предложил художественный руководитель районного центра культуры и творчества Станислав Пазюк.
Учитель физкультуры Вымнянского детского сада – базовой школы Руслан Селезнев уверен:
– Мероприятия нужно проводить не ради галочки, а для того, чтобы было интересно всем. Они должны быть не массовыми, а захватывающими. Тогда первый раз придет 20–30 человек, расскажут другим, как было здорово, и в следующий раз придет уже 50, а потом и 150 человек.
Первый секретарь райкома ОО «БРСМ» Константин Шевяков заметил, что при этом должна быть обратная связь:
– Нужны отзывы: понравилось мероприятие или нет, что нужно улучшить, как сделать интереснее. Но проблема в том, что люди сейчас, если и хотят чего-то, то не хотят озвучивать свои инициативы, ждут, что государство, общество, предприятие, еще кто-то должны им что-то дать.
Директор Витебского районного историко-краеведческого музея Андрей Кулябкин высказал идею относительно того, каким образом можно оживить жизнь в малонаселенных пунктах и отдаленных деревнях:
– К примеру, в деревне Заполье есть много одаренных детей, но нет ни музыкальной школы, ни дома культуры, ребятам негде развивать свои таланты. Может, нужно организовать выездные занятия танцевальных, вокальных и прочих кружков? Можно было бы разработать график посещения таких деревень, чтобы не только дети, но и взрослые могли проявить себя.
Станислав Пазюк завел разговор и про молодых специалистов:
– В учреждениях культуры района сейчас работает 12 молодых специалистов, после отработки останется только два. Все потому, что у них нет жилья, ползарплаты они тратят на его аренду и еще часть –на проезд. И не все могут получить государственное арендное жилье. Поэтому и уходят или ближе к дому, или туда, где больше зарплата.
– Тут нужно думать в первую очередь о масштабной интернетофикации сельских населенных пунктов. Молодежь без интернета сейчас жить не может, время такое, – убежден Константин Шевяков.
Режиссер районного центра культуры и творчества Екатерина Веретило предложила поработать над раскруткой района:
– У каждого города есть своя фишка. Фестиваль «Лидбир» в Лиде, «Рок за Бобров» тоже все знают. Почему бы нам не придумать бренд Витебского района, чтобы вся республика на него съезжалась? Но этим не должна заниматься одна культура, что-то масштабное нужно делать сообща.
– Я считаю, что все прозвучавшие предложения заслуживают внимания. И это выполнимо. Здорово, что есть такие места, куда люди могут прийти и поделиться своими мыслями, высказать свои идеи, свое видение решения каких-то социально-экономических проблем, – подвела итоги первой общественной приемной в районе начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского райисполкома Марина Трофимова.
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Провести высокоскоростной интернет во все деревни и создать свой бренд предложили в общественной приемной Витебского района
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ