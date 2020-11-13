Провести высокоскоростной интернет во все деревни и создать свой бренд предложили в общественной приемной Витебского района

Участники встречи говорили о том, что сейчас сложно собрать людей на массовые мероприятия. И дело не в пандемии, а в том, что все, особенно молодежь, засели дома с гаджетами. Обсудили, как проводить районные мероприятия совместно, не конкурируя между собой, а дополняя друг друга. Это даст больше возможностей заинтересовать жителей района разных возрастов., – предложил художественный руководитель районного центра культуры и творчества Станислав Пазюк.Учитель физкультуры Вымнянского детского сада – базовой школы Руслан Селезнев уверен:Первый секретарь райкома ОО «БРСМ» Константин Шевяков заметил, что при этом должна быть обратная связь:Директор Витебского районного историко-краеведческого музея Андрей Кулябкин высказал идею относительно того, каким образом можно оживить жизнь в малонаселенных пунктах и отдаленных деревнях:Станислав Пазюк завел разговор и про молодых специалистов:, – убежден Константин Шевяков.Режиссер районного центра культуры и творчества Екатерина Веретило предложила поработать над раскруткой района:, – подвела итоги первой общественной приемной в районе начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского райисполкома Марина Трофимова.