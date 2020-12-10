Прототип аппарата Starship, который разрабатывался компанией SpaceX для дальних космических полетов, разбился после испытательного вылета, сообщает РИА Новости.
Корабль взорвался, когда приземлялся на посадочную станцию. Отмечается, что до этого он успешно стартовал с полигона в штате Техас. Ему удалось достигнуть плановой высоты.
Трансляция испытаний велась на YouTube-канале компании.
Несмотря на разрушение корабля, представители SpaceX утверждают, что испытания прошли успешно.
Видео: РИА Новости
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Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
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