Откровенное признание одного из идеологов несостоявшейся революции опубликовал телеканал ОНТ в рубрике "Антифейк".
В распоряжении телеканала - интервью координатора избирательного штаба одного из кандидатов в президенты. Авторы расследования искали ответы на вопросы: что же стоит за выборами, за протестами? Куда ведут политические нити? Кто всем этим управляет, наконец? Откуда появились белые ленты. Как и какие должности делили. А ещё, что же такое - план «Анна».
Подробности - в видео.
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Протесты в Беларуси: откровенное признание одного из идеологов несостоявшейся революции. «Антифейк»
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