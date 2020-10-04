Протесты в Беларуси: откровенное признание одного из идеологов несостоявшейся революции. «Антифейк»

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В распоряжении телеканала - интервью координатора избирательного штаба одного из кандидатов в президенты. Авторы расследования искали ответы на вопросы: что же стоит за выборами, за протестами? Куда ведут политические нити? Кто всем этим управляет, наконец? Откуда появились белые ленты. Как и какие должности делили. А ещё, что же такое - план «Анна».Подробности - в видео.